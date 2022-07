Sinner macht's erneut - und zwingt Alcaraz in die Knie

Jannik Sinner hat's schon wieder getan - und den spanischen Jungstar Carlos Alcaraz in die Schranken gewiesen. Der Südtiroler gewann das "Teenie-Finale" im kroatischen Umag in drei Sätzen.

Jannik Sinner hat das Duell der Tennis-Jungstars gegen Carlos Alcaraz im Finale des ATP-Turniers von Umag. Der Italiener erwischte in Kroatien gegen seinen ein Jahr jüngeren Kontrahenten den schlechteren Start, verlor Satz eins im Tie-Break - drehte dann aber auf.

Satz zwei und drei waren jeweils eine klare Sache für Sinner, der kurioserweise in beiden Durchgängen zu Beginn jeweils Breakbälle abwehren musste. Am Ende setzt sich der 20-Jährige aber mit 6:7, 6:1, 6:1 durch und feierte seinen insgesamt sechsten Karriere-Titel, den ersten in 2022 und den ersten auf Sand überhaupt.

Alacaraz verliert das zweite Finale binnen einer Woche

Alcaraz, der sich in der Vorwoche im Finale von Hamburg Lorenzo Musetti aus Italien hatte beugen müssen, indes verpasste seinen fünften Turniersieg in diesem Jahr, in dem er auf der ganz großen Bühne den Durchbruch schaffte und von manchem Experten auch schon als legitimer Nachfolger von Rafael Nadal gehandelt wird, der ab Montag als Dritter der Weltrangliste nur noch einen Platz vor Alcaraz liegen wird.

So famos Alcaraz auch bislang spielt, Sinner scheint ihm nicht zu liegen. Der Südtiroler hatte bereits im Achtelfinale von Wimbledon in vier Sätzen gegen den Spanier triumphiert (6:1, 6:4, 6:7, 6:3). In der Weltrangliste belegt er Platz 10.