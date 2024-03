Sinner macht kurzen Prozess: Dimitrov chancenlos im Finale von Miami

Mit Jannik Sinner und Grigor Dimitrov trafen im Finale von Miami die zwei Spieler aufeinander, die in diesem Jahr die meisten Siege eingefahren haben. Der Australian-Open-Champion zeigte dabei eine dominante Vorstellung.

Jannik Sinner hat erstmals in seiner Karriere das Masters in Miami gewonnen. Nach zuvor zwei Final-Niederlagen bei dem Turnier in Florida dominierte der 22-Jährige aus Italien den Bulgaren Grigor Dimitrov am Sonntag und gewann in nur 1:13 Stunden 6:3, 6:1.

Für Sinner ist es der zweite Karriere-Sieg bei einem Masters nach dem Erfolg in Toronto im vergangenen Jahr. Zu Beginn des Jahres holte er den Titel bei den Australian Open, im Februar gewann er die AMRO Open in der Niederlande. Dimitrov hatte im Halbfinale Olympiasieger Alexander Zverev bezwungen, war gegen Sinner aber weitgehend chancenlos.

22:1: Herausragende Sinner-Bilanz in 2024

Sinner gab nur in der dritten Runde des Turniers gegen den Niederländer Tallon Griekspoor einen Satz ab und steht in diesem Jahr bei einer herausragenden Bilanz von 22 Siegen und einer Niederlage. Diese kassierte Sinner im Halbfinale von Indian Wells gegen den späteren Sieger Carlos Alcaraz.

Durch den Sieg klettert Sinner auf Rang 2 der Weltrangliste. Vor ihm ist nur der Serbe Novak Djokovic, der nach dem frühen Aus in Indian Wells zu Beginn des Monats auf die Teilnahme an dem Turnier verzichtet hatte. Der Spanier Carlos Alcaraz rutscht auf Rang 3. Dimitrov klettert durch die Erfolge in Miami auf Rang 9 der Weltrangliste.