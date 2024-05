Sinner kommt Nummer 1 näher - Rublev scheitert glatt - Gauff im Achtelfinale

In der 3. Runde der French Open wackelte Coco Gauff gegen die Ukrainerin Dayana Yastremska im zweiten Satz etwas, zog letztlich aber ins Achtelfinale ein. Anders als Andrey Rublev, der glatt in drei Sätzen verlor. Jannik Sinner hingegen kommt mit seinem nächsten Sieg der Nummer 1 immer näher.

Coco Gauff steht zum vierten Mal in Folge im Achtelfinale der French Open. Gegen die Ukrainerin Dayana Yastremska holte sich die 20-jährige US-Amerikanerin souverän den ersten Satz (6:2). Im zweiten wurde es etwas enger.

Im Pariser Schmuddelwetter leistete sich Gauff, die bei kühlen Temperaturen um die 15 Grad im Langarm-Shirt spielte, allerdings nämlich einige Fehler. Weil aber auch Yastremska immer wieder Fehler produzierte, ging auch Satz zwei an die US-Amerikanerin (6:4).

In der Runde der letzten 16 trifft Gauff auf die Italienerin Elisabetta Cocciaretto, die gegen die an Nummer 17 gesetzte Russin Ludmilla Samsonova 7:6 (7:4), 6:2 gewann.

Rublev geht raus - Sinner souverän

Dort wäre auch Andrey Rublev gerne angekommen, doch der 26-Jährige erwischte keinen guten Tag. Satz 1 ging im Tiebreak (8:6) an den Italiener Matteo Arnaldi. Auch in den beiden folgenden Durchgängen kam Rublev nicht zurecht und musste sich schließlich mit 6:7 (8:6), 2:6, 4:6 geschlagen geben. "Das war das beste Tennis meines Lebens. Ich habe die richtige Taktik gewählt, um ihn unter Druck zu setzen", freute sich danach sein 23-jähriger Bezwinger Arnaldi. Rublev hingegen zeigte sich erneut aufbrausend. Er schrie die Mitglieder seiner Box an und trat nach dem verlorenen zweiten Satz dreimal wütend mit dem linken Fuß gegen seine Bank.

Auf dem besten Weg zur neuen Nummer eins der Welt ist hingegen Jannik Sinner. Der Gewinner der Australian Open legte gegen den Russen Pavel Kotov einen konzentrierten Auftritt hin und blieb beim 6:4, 6:4, 6:4 erneut ohne Satzverlust. Damit steht der 22-Jährige nicht nur im Achtelfinale, sondern ist mit dem zehnten Sieg in Serie bei einem Grand-Slam-Turnier Weltranglistenplatz eins ein Stück näher gekommen. Erreicht Sinner das Finale, würde er Novak Djokovic ablösen, selbst wenn dieser das Endspiel gewinnen würde.