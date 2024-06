Sinner in Halle eine Runde weiter - Alcaraz scheidet in London aus

Topfavorit Jannik Sinner steht beim ATP Turnier in Halle im Viertelfinale. Carlos Alcaraz verlor derweil in London überraschend gegen Jack Draper.

Zog beim ATP Turnier in Halle eine Runde weiter: Jannik Sinner. IMAGO/Steinbrenner

Der Weltranglisten-Erste aus Italien gewann am Donnerstag sein Achtelfinale gegen den Ungarn Fabian Marozsan mit 6:4, 6:7 (4:7), 6:3. Sinner (22) benötigte bei den Terra Wortmann Open 2:15 Stunden für seinen Erfolg.

Nach dem verlorenen zweiten Durchgang sorgte er im dritten dann schnell für klare Verhältnisse, auch wenn er beim Stand von 5:1 noch einmal ein Aufschlagspiel abgab. Der Australian-Open-Champion könnte es nun am Freitag mit Jan-Lennard Struff zu tun bekommen. Struff spielt am Donnerstagabend noch gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas.

Den Sprung ins Viertelfinale schaffte auch Hubert Hurkacz. Der Pole, der den deutschen Rasen-Klassiker 2022 gewinnen konnte, setzte sich gegen den australischen Qualifikanten James Duckworth mit 7:6 (7:3), 6:4 durch. Dabei servierte Hurkacz 17 Asse.

Alcaraz unterliegt Draper

Beim ATP in London musste Topstar Alcaraz derweil eine Niederlage hinnehmen. Gegen Jack Draper verlor der junge Spanier in zwei Sätzen mit 6:7, 3:6. Für Alcaraz ist es die erste Niederlage seit Anfang Mai, als er in Madrid gegen Andrey Rublev den Kürzeren zog. Im Viertelfinale trifft Draper nun auf Tommy Paul aus den USA.