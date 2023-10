Sinner holt sich gegen Medvedev den Titel in Peking

Jannik Sinner hat sich gegen Daniil Medvedev den Titel beim ATP-Turnier in Peking gesichert. In zwei Tiebreaks behielt der 22-Jährige mit 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) die Oberhand.

Jannik Sinner hat zum ersten Mal in seiner Karriere das ATP-Turnier in Peking gewonnen. In einem hochklassigen Finale besiegte der 22-Jährige zudem seinen Angstgegner. Gegen Daniil Medvedev war es der erste Sieg im siebten Versuch. Durch seinen Erfolg wird der Südtiroler in der kommenden Woche als erster Italiener seit Adriano Panatta 1976 auf Platz vier der Weltrangliste vorrücken.

Für Sinner war es der neunte Titel auf der Tour und nach dem Triumph beim Masters in Toronto sowie beim Turnier in Montpellier der dritte im laufenden Jahr. Medvedev, der im Halbfinale Zverev ausgeschaltet hatte, verpasste es hingegen mit seinem 21. Erfolg mit dem Deutschen gleichzuziehen.

Im Finale hatte der Russe von Beginn an zu kämpfen, die Ballwechsel dominierte Sinner. Zudem war der Service des Südtirolers speziell im zweiten Satz bockstark, vier seiner sechs Aufschlagspiele gewann Sinner zu Null. Auch wenn sich Medvedev jeweils in den Tiebreak rettete, dort hatte er letztlich keine Chance.