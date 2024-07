Sinner glatt in drei Sätzen - Alcaraz strauchelt nur kurz

Am Sonntag wirbelte der Regen in Wimbledon mal wieder den Spielplan durcheinander. Die Top-Stars Carlos Alcaraz und Jannik Sinner waren davon nicht betroffen - und zogen ins Viertelfinale ein.

Nur zwei Tage nach seinem Fünf-Satz-Sieg über Frances Tiafoe (USA) zeigte sich Carlos Alcaraz wieder in stärkerer Form, gegen den Franzosen Ugo Humbert gab's aber erneut einen Satzverlust. Der Titelverteidiger gewann unter dem geschlossenem Hallendach mit 6:3, 6:4, 1:6, 7:5 und erreichte damit zum zweiten Mal in seiner Karriere das Viertelfinale von Wimbledon.

Der 21-jährige Spanier hatte gegen Humbert immer wieder Probleme bei eigenem Aufschlag, kassierte zwischenzeitlich vier Breaks nacheinander. Der Weltranglisten-16. konnte den Favoriten letzten Endes aber nur phasenweise ärgern, musste sich schlussendlich nach knapp drei Stunden geschlagen geben.

"Es hat sich großartig angefühlt, hier heute zu spielen. Es war ein Match auf hohem Niveau", sagte Alcaraz: "Jetzt werde ich mich ausruhen und ein bisschen zuhause chillen." Der French-Open-Sieger, der auch diesmal mit seiner enormen Schnelligkeit und starker Defensive auftrumpfte, bekommt es im Viertelfinale nun entweder mit dem formstarken Tommy Paul (USA) oder seinem spanischen Landsmann Roberto Bautista Agut zu tun.

Sinner folgt Alcaraz ins Viertelfinale

Nach Alcaraz kam auch Jannik Sinner eine Runde weiter. Der italienische Weltranglistenerste bezwang Ben Shelton, der 30 Jahre nach seinem Vater und Trainer Bryan das Wimbledon-Achtelfinale erreicht hatte, mit 6:2, 6:4, 7:6 (11:9).

Der 22-jährige Sinner hatte mit seinem amerikanischen Kontrahenten nur im dritten Satz echte Probleme, gewann diesen letztlich aber in einem spannenden Tiebreak. Sinner trifft nun entweder auf Daniil Medvedev (Russland) oder Grigor Dimitrov (Bulgarien) - im Halbfinale könnte es dann zum Kracher gegen Alcaraz kommen.

Ansonsten war am Sonntag in London nicht allzu viel Tennis geboten, denn an einem erneut verregneten Tag kam es einmal mehr zu Verzögerungen des Spielplans. Bis zum Nachmittag waren auf den nicht-überdachten Plätzen zunächst nur zwei Doppel beendet.