Sinnbild Montero - zu wenig für den Aufstieg

"Nur noch elf", hatte Tim Walter nach dem Heimerfolg gegen den 1. FC Nürnberg Anfang März beim Gang in die Kabine gerufen. Hamburgs Trainer wollte damit die noch ausstehenden Spiele und den Countdown Richtung Bundesliga runterzählen. Nach dem 2:2 in Düsseldorf indes deutet immer mehr darauf hin, dass Walter und seine Profis noch zwei Spiele mehr haben - in der Relegation.

Jener 3:0-Erfolg gegen die Franken war der einzige Sieg des HSV in den zurückliegenden fünf Partien, von den letzten dreien wurde gar keine mehr gewonnen. Zahlen, die, gepaart mit den eigentlich seit Beginn des neuen Jahres weitgehend unsouveränen Vorträgen, deutliche Zweifel nähren, dass im fünften Anlauf der Sprung zurück ins Oberhaus gelingt.

Walter, oft konfrontiert damit, dass er geradezu stur an seiner Idee festhält, hatte mit Überraschungen auf die Sperre von Kapitän Sebastian Schonlau reagiert, im Zentrum mit einer Dreierkette verteidigen lassen und in deren Mitte überraschend auf Javi Montero gesetzt. Und komplett danebengelegen. Der 24-jährige Spanier hatte beim 3:3 in Heidenheim ein verheerendes Debüt, bei seiner zweiten Chance in Karlsruhe (2:4) als Einwechselspieler Gelb-Rot gesehen - und er hat am Freitag nun auch seine dritte Chance restlos verpatzt.

Es fehlt die Qualität

Nach der frühen Führung brachte sein Stellungsfehler vor dem 1:1, als er unter einer Flanke durchsprang, die Fortuna zurück ins Spiel, dann war er auch in der Entstehung des zweiten Gegentreffers bei einem langen Ball schlecht postiert. Im zweiten Durchgang bekam Montero zunächst Gelb wegen Spielverzögerung und stoppte dann mit einer erneuten Gelb-Roten Karte einen möglichen und nötigen Hamburger Sturmlauf nach dem Ausgleichstreffer. Überraschend kam dieser Auftritt indes nicht, im Grunde genommen nicht mal für den Trainer selbst. Während der Länderspielpause hatte der bei Atletico Madrid ausgebildete Innenverteidiger auch beim 1:2-Test gegen Braunschweig schlecht ausgesehen und Walter moniert: "Es gibt immer wieder Situationen, in denen er nicht gut verteidigt."

Montero durfte im Topspiel dennoch ran und wird mehr und mehr zum Sinnbild, weshalb der große Aufstiegs-Favorit den eigenen Ansprüchen im neuen Jahr hinterherhechelt: Es fehlt ohne den gesperrten Mario Vuskovic schlicht an defensiver Qualität. Erst recht dann, wenn auch noch Abwehrchef Schonlau fehlt. Denn: Jonas David verkörpert nur Durchschnitt und der bis Sommer von Besiktas Istanbul ausgeliehene Spanier noch deutlich weniger. "Wir haben es Düsseldorf bei den Gegentoren viel zu leicht gemacht", legt Robert Glatzel den Finger in die Wunde und wertet das Ergebnis als das, was es ist: der nächste Rückschlag im Aufstiegskampf. "Wir sind enttäuscht, weil wir unbedingt gewinnen wollten."

"Eine Halbzeit reicht nicht"

Zu der wackligen Defensive kommen erhebliche Leistungsschwankungen. Bei Einzelnen, wie Jean-Luc Dompé, der deswegen am Freitagabend nicht zur Startelf gehörte, bei Laszlo Benes, der trotz seines Treffers per Elfmeternachschuss seine Talfahrt im neuen Jahr fortsetzte, aber auch die gesamte Gruppe wirkt nicht mehr stabil. "Wir müssen selbstkritisch sein", sagt Daniel Heuer Fernandes, "wir müssen uns ankreiden, dass es in der ersten Hälfte nicht genug war. Eine Halbzeit reicht nicht."

Und führt dazu, dass es auch im Aufstiegskampf - wieder einmal - nicht reichen könnte. Mit dem späten 2:2 wurde zwar größerer Schaden abgewendet, nämlich ein Herankommen der Düsseldorfer. Um eigene Ansprüche Richtung Direktaufstieg anzumelden, aber sind Ergebnis und Vortrag zu wenig.