Sinnbild Brandt: Die zwei Seiten des BVB

Borussia Dortmund musste in Berlin am Samstagabend den nächsten Rückschlag hinnehmen. Julian Brandt stand dabei irgendwie sinnbildlich für die beiden Gesichter des BVB.

Zwischen den beiden Szenen lagen gerade einmal 37 Spielminuten auf den Uhren bei Dortmunds 2:3-Niederlage im Berliner Olympiastadion und noch deutlich weniger Meter auf dem Rasen. Die eine in der 31. Minute zeigte das ganze Können des Julian Brandt: Mit Anlauf ging er in den freien Raum in Strafraum, bekam den Ball mit etwas Glück in den Lauf gespielt, verzögerte kurz und lupfte den Ball dann mit viel Auge über Alexander Schwolow ins Tor. Die andere in der 69. Minute zeigte die größte Schwäche des Julian Brandt: Ein Zuspiel von Thomas Meunier legte er von Santiago Ascacibar nur leicht bedrängt 20 Meter vor dem Tor in den Fuß von Jurgen Ekkelenkamp, dessen direkte Flanke in der Folge zum dritten Berliner Treffer führte.

Offensiv-verspielt mit viel Druck und feinem Fuß vs. defensiv-unkonzentriert

Genie und Wahnsinn vereint im Körper des 25-Jährigen, das Zaubertor mit Übersicht, Technik und Gefühl in der ersten Hälfte, der vorentscheidende Aussetzer mit mangelnder Übersicht und Schlampigkeit nach der Pause. Dass er zudem in der Entstehung des 1:2 bei einem Klärungsversuch vor dem Strafraum unter dem Ball durchlief, kam noch hinzu. Ein bisschen stand Brandt in Berlin sinnbildlich für die beiden Gesichter der Borussia, das offensiv-verspielte mit viel Druck und feinem Fuß, aber eben auch das defensiv-unkonzentrierte, das den Gegner viel zu oft zu einfachen Toren einlädt. "Wir machen insgesamt in den letzten Wochen zu viele vermeidbare Fehler, die dazu führen, dass wir Spiele verlieren oder sie zumindest nicht gewinnen", findet auch Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl.

Wir sehen den Aufwärtstrend in der Hinrunde, er hat deutlich mehr Scorerpunkte gesammelt, aber er wird gestern mit den zweiten 45 Minuten auch nicht zufrieden sein. Sebastian Kehl über Julian Brandt

In Berlin war Brandt nicht der einzige Dortmunder, der bei den Gegentoren keine gute Figur abgab, bei keinem aber war die Diskrepanz zwischen den beiden Hälften so deutlich. Die Schwankungen und die defensiven Aussetzer waren immer wieder ein Thema, in der abgelaufenen Hinrunde wirkte Brandt aber deutlich stabiler. Überhaupt hat der Mittelfeldspieler unter Trainer Marco Rose einen großen Schritt gemacht, ist wieder Stammspieler und deutlich torgefährlicher als in den vergangenen Spielzeiten. "Ich denke, er versucht selbst eine Erklärung dafür zu finden, damit wird er sich beschäftigen", sagt Kehl: "Wir sehen den Aufwärtstrend in der Hinrunde, er hat deutlich mehr Scorerpunkte gesammelt, aber er wird gestern mit den zweiten 45 Minuten auch nicht zufrieden sein."

Das galt natürlich eben nicht für Brandt, sondern für alle Mitarbeiter des Ballspielvereins: "Wir hatten uns fest vorgenommen, mit 37 Punkten einen guten Abschluss zu schaffen, bis zur Halbzeitpause sah es auch danach aus. Wir hatten einige Torchancen und hätten schon nach 15 Minuten führen müssen", befand Kehl: "Dann aber haben wir das Spiel in der zweiten Hälfte innerhalb kürzester Zeit aus der Hand gegeben, das ist am Ende sehr enttäuschend."

Auf die Niederlage gegen Bayern folgten drei unzufriedenstellende Auftritte

Nach der unglücklichen Niederlage im Spitzenspiel gegen Bayern München folgten drei Ligaspiele, die alles andere als zufriedenstellend sein konnten: die aufgrund des Chancenübergewichts liegengelassenen Punkte aus Bochum, der müde Auftritt gegen Schlusslicht Fürth und nun die viel zu einfach hergegebene Führung in Berlin, die zur Niederlage beim Hinrundenabschluss führte.

Einen Spannungsabfall nach dem Topspiel hat Kehl aber nicht bemerkt: "Das habe ich in den Tagen vor Berlin nicht so wahrgenommen. Wir haben gegen Fürth nicht gut gespielt, aber in Bochum und in Berlin bis zur Halbzeit durchaus ordentlich", analysierte Kehl am Sonntag, dem 112. Geburtstag der Borussia: "Trotzdem fehlen uns jetzt viele Punkte aus den letzten Spielen. Wir werden ein paar Tage benötigen, um das zu verdauen." Der Blick geht aber schon nach vorne ins neue Jahr: "Zum Trainingsstart müssen sich die Jungs voll fokussieren und die Lehren aus diesen Partien ziehen, denn in Frankfurt werden wir direkt gefordert sein."

Neun Punkte sind es nun zum Spitzenreiter, das wirkt angesichts der bayerischen Konstanz jetzt schon im Normalfall uneinholbar viel. Auch nach unten, vor allem zu Rang fünf ist das Polster schon groß, vor allem im Vergleich zur Lage von vor einem Jahr. Der BVB wird sich in der Hinrunde möglicherweise daran gewöhnen müssen, als Bester der 17 Klubs hinter den Bayern quasi in seiner eigenen Liga zu spielen.