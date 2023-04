Sinkiewicz nicht mehr Trainer des Bonner SC

Ex-Profi Lukas Sinkiewicz ist nicht mehr Trainer des Mittelrheinligisten Bonner SC, das bestätigte der Verein am Montag.

Lukas Sinkiewicz hat seinen Trainerposten beim Bonner SC nach der 0:1-Niederlage bei der SpVg Frechen zur Verfügung gestellt. Der sofortige Rücktritt sei laut BSC keine Kurzschlussreaktion gewesen, sondern eine wohlüberlegte Entscheidung des Ex-Profis, der seit vergangenen Sommer im Amt war. Die Rheinlöwen stehen aktuell auf Tabellenplatz vier und liegen nach dem Abstieg aus der Regionalliga im vergangenen Sommer hinter ihren Erwartungen zurück. Aktuell beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Wegberg-Beeck neun Zähler.

Bunjaku und Addai leiten Training

"Lukas hat in seiner Amtszeit viel in den Verein investiert und auch jetzt in der schwierigen Phase mit seiner Entscheidung Verantwortung übernommen", so Daniel Zillken, Sportdirektor des Bonner SC. "Wir bedanken uns bei Lukas für sein Engagement und wünschen ihm in seiner weiteren Laufbahn alles Gute."

Vorerst werden das Training, bis die Bonner Verantwortlichen die aktuelle sportliche Situation in Ruhe analysiert haben, Albert Bunjaku und Gordon Addai übernehmen.