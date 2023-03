Single-Mixed-Staffel: Natürlich Norwegen

Keine Überraschung gab es in der Single-Mixed-Staffel, die die starken Norweger gewannen. Dahinter freute sich die Schweiz über den zweiten Rang und Lettland überraschte auf Platz drei. Das deutsche Duo spielte nur eine Nebenrolle.

Die deutschen Biathleten sind beim ersten Weltcup nach der Heim-WM ohne Podestplatz geblieben. Roman Rees und Hanna Kebinger belegten am Sonntag zum Abschluss der Rennen im tschechischen Nove Mesto in der Single-Mixed-Staffel den siebten Platz. Beim letzten Schießen schien das Podest möglich, doch dann musste Rees einmal in die Strafrunde. Hinzu kamen insgesamt zehn Nachlader.

Am Ende betrug der Rückstand auf die Sieger Vetle Sjastad Christiansen und Marte Olsbu Röiseland aus Norwegen 53,1 Sekunden. Das Podest komplettierten die Schweizer Niklas Hartweg und Amy Baserga sowie die überraschend starken Letten Andrejs Rastorgujevs und Baiba Bendika.

Insgesamt holten die Athleten aus Norwegen im WM-Ort von 2024 in sechs Rennen fünf Siege.

