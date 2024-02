Single-Mixed-Staffel: Jeanmonnot führt Frankreich zu Gold - Deutsches Duo verpasst Medaille

Bevor es einen Tag Pause bei der Biathlon-WM gibt, stand noch die Single-Mixed-Staffel an. Für den DSV waren Vanessa Voigt und Justus Strelow am Start, für eine Medaille reichte es nicht. Ganz oben stand Frankreich, weil Lou Jeanmonnot im Gegensatz zu Ingrid Landmark Tandrevold die Nerven behielt.

Vanessa Voigt und Justus Strelow haben bei der Biathlon-Weltmeisterschaft im tschechischen Nove Mesto die erhoffte Medaille in der Single-Mixed-Staffel verpasst. Gut dreieinhalb Wochen nach ihrem Weltcup-Premierensieg in dieser Disziplin musste sich das Duo am Donnerstagabend mit Platz sechs zufriedengeben.

Nach vier Nachladern hatten die beiden am Ende 1:04,6 Minuten Rückstand auf Frankreich. Denn Gold ging an die Franzosen Quentin Fillon Maillet und Lou Jeanmonnot (0 Strafrunden+3 Nachlader), die sich vor Italiens Tommaso Giacomel und Lisa Vittozzi (0+5) und den favorisierten Norwegern Johannes Thingnes Bö und Ingrid Landmark Tandrevold (1+7) durchsetzten.

Tandrevold führte beim letzten Schießen knapp vor Jeanmonnot, leistete sich aber eine Strafrunde und wurde letztlich noch von der fehlerfreien Einzel-Weltmeisterin Vittozzi überholt. Dominator Bö verpasste damit seine 20. Goldmedaille, mit der er zu Rekordweltmeister Ole Einar Björndalen aufgeschlossen hätte.

"Läuferisch habe ich mich extrem schwergetan", meinte Strelow im Anschluss beim ZDF. Auch Voigt haderte, schließlich wollte das DSV-Duo "um die Medaillen kämpfen". Die WM-Generalprobe in Antholz hatten Voigt und Strelow am 20. Januar mit nur einem Nachlader bei acht Schießeinlagen gewonnen. Beide zählen im gesamten Feld zu den Top-Schützen und gehörten deshalb zu den Mitfavoriten.

Bei der Generalprobe noch ganz oben

In dem jüngsten WM-Wettbewerb stand bisher noch kein deutsches Duo ganz oben bei einem Großereignis. Als Einzige hatten bisher Franziska Preuß und Erik Lesser 2020 in Antholz WM-Silber geholt.

Das Rennen im Ticker und alle Ergebnisse

Medaillenspiegel