Single-Mixed: Fünftes Gold für Bö - Österreich holt überraschend Silber

Sophia Schneider und Philipp Nawrath haben bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof in der Single-Mixed-Staffel den sechsten Platz belegt. Die 25 Jahre alte WM-Debütantin und der 30-jährige Allgäuer leisteten sich am Donnerstag eine Strafrunde von Schneider und insgesamt zwölf Nachlader und konnten somit nicht in den Medaillenkampf eingreifen.

Denise Herrmann-Wick hatte wegen der hohen Belastung mit Blick auf die Staffel am Samstag und den Massenstart am Sonntag auf einen Start verzichtet. Dass der DSV Schneider und Nawrath ins Rennen schickte, sorgte bei den TV-Experten und Kommentatoren mindestens für Verwunderung. Eurosport-Kommentator Sigi Heinrich etwa sagte: "Bei einer Heim-WM ... das ist ja nicht irgendwo in Buxtehude."

Am Ende hatte das Duo, das erstmals bei einer WM in einer Staffel zum Einsatz kam, 1:30,7 Minuten Rückstand auf die siegreichen Norweger Marte Olsbu Röiseland und Johannes Thingnes Bö, die sogar trotz einer Strafrunde Bös gewannen. Silber ging überraschend an die Österreicher Lisa Theresa Hauser und David Komatz, Dritte wurden Lisa Vittozzi und Tommaso Giacomel aus Italien.

Historische Rekorde für Röiseland und Bö

Röiseland ist mit ihrem 13. WM-Titel nun Rekordweltmeisterin und löste Magdalena Neuner (12) ab. Insgesamt ist es ihre 16. WM-Medaille. Bö (insgesamt 29 WM-Medaillen) ist derweil der erste männliche Skijäger, der bei einer WM fünfmal Gold gewann. Er hat zudem weiter die Chance, als Erster im Biathlon-Sport siebenmal Gold in sieben Rennen zu holen.

In der Single-Mixed-Staffel, die erst seit 2019 im WM-Programm und nicht olympisch ist, holten Franziska Preuß und Erik Lesser 2020 in Antholz mit Silber bisher die einzige deutsche Medaille.

Das Ergebnis im Überblick:

1. Marte Olsbu Röiseland/Johannes Thingnes Bö (Norwegen) 35:37,1 Min./1 Strafrd.+6 Schießf.; 2. Lisa Theresa Hauser/David Komatz (Österreich) +13,8 Sek./0+6; 3. Lisa Vittozzi/Tommaso Giacomel (Italien) +51,0/2+9; 4. Hanna Öberg/Sebastian Samuelsson (Schweden) +1:16,4 Min./1+12; 5. Lou Jeanmonnot/Fabien Claude (Frankreich) +1:21,9/1+12; 6. Sophia Schneider/Philipp Nawrath (Teisendorf/Nesselwang) +1:30,7/1+12; 7. Polona Klemencic/Jakov Fak (Slowenien) +1:38,1/0+8; 8. Maksim Makarov/Alina Stremous (Moldau) +2:00,7/0+7; 9. Tuuli Tomingas/Kristo Siimer (Estland) +2:24,8/1+9; 10. Suvi Minkkinen/Olli Hiidensalo (Finnland) +2:27,2/2+13