Südkorea zieht mit Kantersieg weiter - Doan trifft für makellose Japaner

Bei der WM-Qualifikation in Asien sind weitere Entscheidungen gefallen. Angeführt von Heung-Min Son erreichte Südkorea per Kantersieg die nächste Runde - auch Japan zeigte sich torhungrig.

Davon, dass die WM bei der nächsten Ausgabe auf 48 Teilnehmerländer aufgestockt wird, profitieren auch die asiatischen Nationen: Gleich acht Mannschaften und damit fast doppelt so viele wie bisher darf Asiens Fußball-Konföderation zum Turnier 2026 schicken, das in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird. Die Topfavoriten sind dabei weiter auf Kurs.

So erreichte Südkorea am Donnerstag die dritte Qualifikationsrunde. Angeführt von Superstar Heung-Min Son (Tottenham Hotspur), der zwei Tore erzielte, feierte die Mannschaft von Interimstrainer Do-Hoon Kim - ein fester Nachfolger von Jürgen Klinsmann steht weiterhin nicht fest -, einen 7:0-Kantersieg in Singapur. Kang-In Lee von Paris Saint-Germain, der ebenfalls doppelt traf, hatte das Torfestival nach einer herrlichen Körpertäuschung früh eröffnet (9.).

Podcast Currywurst und Campo Bahia: Jetzt die zweite Folge hören! Im Vorfeld der WM 2014 gibt es viel Kritik am Mannschaftsquartier Campo Bahia Doch es entpuppt sich als Glücksfall für die DFB-Elf. Sportlich gesehen ist nach dem Achtelfinale gegen Algerien der Kampfgeist der Mannschaft geweckt. Aus einer Gruppe von Alphatieren wird ein Team, das zusammenhält. alle Folgen

Mit dem vierten Sieg im fünften Spiel machte Südkorea gleichzeitig vorzeitig den Gruppensieg perfekt. In den neun Vierergruppen ziehen jeweils die ersten beiden Mannschaften weiter und werden in der dritten Quali-Runde in drei Sechsergruppen gelost, in denen wiederum die beiden Topplatzierten ein WM-Ticket erhalten. Für die Gruppendritten und -vierten gibt es danach noch eine weitere Chance.

Japan bezwingt Feichtenbeiner-Elf mühelos

WM-Qualifikation Asien Alle Gruppen im Überblick

Japan, das bereits vorher das Weiterkommen in der Tasche hatte, baute seine makellose Bilanz mit einem 5:0 in Myanmar um den deutschen Trainer Michael Feichtenbeiner auf fünf Siege und 19:0 Tore aus. Mit Ritsu Doan vom SC Freiburg gehörte auch ein Bundesliga-Profi zu den Torschützen. Zur Startelf gehörte Hiroki Ito vom VfB Stuttgart, während Kapitän Wataru Endo (früher VfB, jetzt Liverpool) auf der Bank blieb. Doppelpacks schnürten Keito Nakamura (Stade Reims) und Koki Ogawa (NEC Nijmegen).

Mit der vollen Punktzahl stehen außerdem Australien (2:0 in Bangladesch) und der Irak (2:0 in Indonesien) da.