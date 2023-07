"Sind nicht nur hier, um Geld auf den Tisch zu legen"

Seit knapp zwei Jahren ist der Geldgeber der TSG Hoffenheim, Dietmar Hopp, beim portugiesischen Zweitligisten Academico de Viseu investiert. Nun hat sein dortiger Statthalter Mariano Maroto Lopez erstmals ein Interview zu dem Engagement gegeben.

"Wir waren noch nicht in der Lage, die DNA des Projekts wirklich zu zeigen, weil das erste Jahr schnell verging", sagte Lopez der portugiesischen Zeitung "Tribuna Expresso". In der Debütsaison der deutschen Mehrheitseigner steckte Viseu im Abstiegskampf, in Spielzeit zwei mischte der Klub dafür lange im Rennen um den Aufstieg mit. "Wir haben angefangen, ruhiger zu arbeiten, mit einem vorgefertigten Kader, der sehr gemischt mit erfahrenen Spielern ist. Ich denke, dieses Jahr werden wir anfangen zu zeigen, was wir mit diesem Projekt erreichen wollen, nämlich Strukturen für die Ausbildung zu schaffen, um talentierte Spieler zu entwickeln."

Hinter diesem Satz verbirgt sich im Prinzip die Grundidee der Hopp’schen Investition. Der Milliardär übernahm 2020 den brasilianischen Klub Barra FC, der von Personen und Firmen aus dem Umfeld der Beratungsagentur Rogon ins Leben gerufen wurde. Ein Jahr später übernahmen Hopp und Lopez mit der Firma Hobra 51 Prozent an der Kapitalgesellschaft von Viseu. Lopez, der lange beim von Hopp mitgegründeten Softwarekonzern SAP gearbeitet hat, ist mittlerweile sowohl Präsident des portugiesischen Vereins als auch der zugehörigen Kapitalgesellschaft, die vom langjährigen TSG-Mitarbeiter Sebastian Bacher gemanagt wird.

Nun sollen also in Viseu Talente entwickelt werden. Stellt sich die Frage, um welche Talente es sich dabei zuvorderst handelt? Fakt ist: Bislang tauchten in Viseu mehr Jungprofis der von Hopps Freund Roger Wittmann geführten Agentur Rogon auf (Gautier Ott, Domen Gril, Daniel Labila, Famana Quizera, Daniel Nussbaumer, Soufiane Messeguem, Roberto Massimo) als Talente aus Hoffenheim (Ott, Gril, Labila, Abdulkerim Cakar).

Academico wartet in der 2. Liga mit Transferrekord auf

In jedem Fall scheint die Hobra kräftig zu investieren in Viseu, auch wenn Lopez in dem Interview erklärt, "dass wir nicht nur hier sind, um Geld auf den Tisch zu legen". Seit dem 2,4-Milionen-Euro-Transfer von Arthur Chaves (Avai FC) im Sommer 2022 hält Academico den Transferrekord der 2. Liga, sieht man von Einkäufen der Zweitvertretungen der Topklubs FC Porto, Benfica und Sporting ab, deren Zugänge in aller Regel mit Blick auf die "erste Mannschaft" in der Beletage verpflichtet werden. Auch der zweitteuerste Transfer - Benfica B, Sporting B und Porto B nicht eingerechnet - ging nach Viseu. Es handelt sich dabei um den 25-jährigen Angreifer Andre Clovis, der zum 1. Juli für 1,25 Millionen Euro von Estoril Praia losgeeist wurde, nachdem er in der Vorsaison bereits ausgeliehen war. Zwar alles eine Nummer kleiner als damals in Hoffenheim - doch auch die Kraichgauer steckten als Zweitligist wesentlich mehr als die damaligen Konkurrenten in Profis wie Carlos Eduardo (rund 7 Mio. Euro) oder Chinedu Obasi (rund 5 Mio. Euro).

Vor mehr als einem Jahrzehnt: Hopp gründet "Transfair-Rechteverwertungsgesellschaft"

Lopez skizziert in dem Interview auch die Beweggründe Hopps, in das Geschäft mit den Talenten zu investieren. Hopp habe "vor zehn Jahren angefangen, viel weiter vorauszudenken und erkannt, dass der Transfermarkt im Fußball zu einer sehr seltsamen Situation führen würde, in der Millionen und Abermillionen für Spieler bezahlt werden. Daraus entstand die Idee des Spielerentwicklungsprojekts." Tatsächlich hat Hopp vor etwas mehr als einem Jahrzehnt die "Transfair-Rechteverwertungsgesellschaft" gegründet, die sich Rechte an Fußballprofis sicherte und heute als "Hobra" firmiert. An Rogon-Profi Roberto Firmino etwa hielt "Transfair" laut "Football-Leaks" 85 Prozent und soll der TSG dafür 20 Millionen Euro gegeben haben. Im Gegenzug hätten demnach 70 Prozent der 41 Millionen Euro, die Liverpool später für den Brasilianer an die TSG bezahlte, an die "Transfair" fließen sollen. Ob das Geschäft tatsächlich so abgewickelt wurde, ist unklar, allerdings wiesen die Hoffenheimer zwischenzeitlich 18,2 Millionen Euro an Verbindlichkeiten gegenüber "Transfair" aus. Nun scheint sich die von Lopez geschilderte Spielerentwicklungsidee Hopps auf ein Multiklub-Netzwerk in Brasilien, Portugal und Deutschland ausgeweitet zu haben im Stile von Red Bull, wenngleich eine Nummer kleiner.