Sind Kohfeldts Spieler zu grün hinter den Ohren? Chef-Kritiker Kruse schweigt

Der VfL Wolfsburg kassiert beim 0:2 gegen Bayer Leverkusen seine 14. Saisonniederlage und kann sich noch immer nicht aus dem Abstiegskampf befreien. Liegt’s tatsächlich an der mangelnden Erfahrung, wie Trainer Florian Kohfeldt meint?

Der Chef-Kritiker verpasste sich diesmal einen Maulkorb. Max Kruse verzichtete am Sonntagabend auf den Gang vor das DAZN-Mikro, dabei wäre es durchaus interessant gewesen, was der Wolfsburger Winterneuzugang zu sagen gehabt hätte. Es hätte womöglich ähnlich geklungen wie vor einer Woche in Freiburg, als der Offensivmann seine defensiven Teamkollegen nach dem 2:3 angezählt hatte: "Wir haben, auf gut Deutsch gesagt, scheiße verteidigt." Oder: "Solche Tore dürfen wir einfach nicht bekommen."

Gegen Leverkusen aber ist es wieder geschehen. Individuelle Fehler von Aster Vranckx, Pavao Pervan und Ridle Baku kosteten zumindest einen Punkt, aber auch die Offensive ließ ihre Chancen liegen. Wenn Trainer Florian Kohfeldt sagt, dass seine Mannschaft "einen Tick die torgefährlicheren Chancen hatte", mag das stimmen. Ebenso, dass der VfL strukturierter Fußball spielt als noch in der desolaten Hinrunde. Und immerhin gibt es ja diese Chancen. Dennoch hat sich noch immer nicht das Gefühl eingestellt, dass der VfL nun völlig sorgenfrei durch diese Restsaison kommt. Sieben Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung auf den Relegationsrang 16 lediglich fünf Punkte, die nächsten beiden Partien nach der Länderspielpause in Augsburg und gegen Bielefeld könnten richtungsweisend sein. In der Hinserie holte der VfL aus diesen Spielen vier Zähler (1:0 und 2:2) - und dann gar keinen mehr. Das darf sich nicht wiederholen.

Die Tatsache, dass Kohfeldt, der Ende Oktober für Mark van Bommel übernahm, auf der Zielgeraden dieser Saison immer noch den Weg betont, auf dem man sich befinde, zeigt, dass sich der VfL Wolfsburg seine so günstige Ausgangsposition im vergangenen Sommer, als man als Champions-League-Teilnehmer die Möglichkeit hatte, rund 50 Millionen Euro in den Kader zu investieren, in den Sand gesetzt hat. Mehr noch: Der Kader schreit nach einem größeren Umbruch, da sich manche Probleme offenbar nicht abstellen lassen in dieser Truppe, in der sich der Eigenantrieb in Grenzen hält. Nicht von der sportlichen Führung um Jörg Schmadtke, nicht von van Bommel, bislang auch nicht von Kohfeldt. "Wo wir hinkommen müssen", sagt der Trainer, "ist, dass sich jeder zu jedem Zeitpunkt der Verantwortung auf dem Platz bewusst ist." Das wäre mal an der Zeit, ja.

Sind die VfL-Spieler zu grün hinter den Ohren?

Wohin also führt dieser Wolfsburger Weg, "auf dem wir", so Kohfeldt, "auf dem Platz erwachsen werden müssen"? Ist das Problem tatsächlich die Jugendlichkeit, die fehlende Erfahrung, die einem VfL-Erfolg im Wege steht? Sind die VfL-Spieler einfach nur zu grün hinter den Ohren? Klar, mit Vranckx verlor ein eingewechselter 19-Jähriger den entscheidenden Ball im Mittelfeld. Zuvor und auch noch danach und überhaupt in dieser Saison gibt der Kader jedoch reichlich Erfahrung und individuelle Qualität her, um besser und erfolgreicher Fußball zu spielen. Routine in allen Mannschaftsteilen, aber keinerlei Konstanz. Dennoch betont Kohfeldt: "In manchen Situationen sind wir nicht erwachsen genug auf dem Platz. Das ist ein Entwicklungsprozess." Dieser, so der Coach, tue weh, "ist aber unumgänglich. Lernen aus Erfahrung."

Dies sollte bei Knipser und Kritiker Kruse nicht mehr vonnöten sein. Und doch ist auch er seit nun bald zwei Monaten Teil dieser Mannschaft, die auch mit ihm konstant schwankend in ihren Auftritten bleibt. Kruse, seit diesem Wochenende 34 Jahre alt, ordnet gestenreich das VfL-Spiel, hat immer wieder seine Momente. Gegen Leverkusen ein langer Ball auf Kevin Mbabu, den Kruse selbst wohl verwertet hätte. Oder sein Steckpass auf Lukas Nmecha, der frei vor dem Bayer-Tor ausrutschte.

Kruses Fitness scheint für 90 Minuten nicht zu genügen

Jedoch: Mit zunehmender Spieldauer schleppt sich Kruse immer langsamer übers Feld, seine Fitness scheint für 90 intensive Bundesligaminuten kaum zu genügen. Damit steht er stellvertretend für sein Team: Gegen Leverkusen, das durch die Spiele in der Europa League zwei englische Wochen in den Knochen hatte, lief der VfL drei Kilometer weniger und lag auch bei den Sprints (249:284) deutlich hinter dem vermeintlich müden Gegner. Gier und Leidenschaft in jeder Spielphase ist keine Frage des Alters und der Erfahrung, sondern der Einstellung. Auch das gehört zur Wolfsburger Wahrheit, die in diesem Jahr äußerst schmerzhaft ist.