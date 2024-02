"Sind jetzt wieder in unseren Abläufen": TV Hüttenberg siegt bei Benefizspiel

In einem Benefizspiel zugunsten des im letzten Jahr in finanzielle Schieflage geratenen TV 05/07 Hüttenberg gewannen die Mittelhessen gegen einen dezimierten TVB Stuttgart mit 32:24 (16:13).

650 Zuschauer hatten am Freitagabend den Weg ins Sportzentrum Hüttenberg gefunden und sahen eine durchaus ansehnliche Partie, die im letzten Oktober im Zuge der Rettungsaktion zwischen dem Erst- und Zweitligisten vereinbart worden war, im Rahmen derer die Stuttgarter spontan ihre Hilfe angeboten hatten.

"Wir möchten uns noch einmal ganz herzlich beim TVB Stuttgart für dieses Benefizspiel und die damit verbundene finanzielle Unterstützung zugunsten des TV Hüttenberg bedanken", sagte der Geschäftsführer des Zweitligisten Timm Schneider nach dem Schlusspfiff: "Eine solche Solidarität ist das, was unseren Sport auszeichnet, aber dennoch nicht selbstverständlich ist."

Hüttenberg kontrolliert das Spiel

Mit einer starken Angriffs- und Deckungsleistung mit zwei gut aufgelegten Torhütern Leonard Grazioli und Finn Rüspeler bestimmte der Zweitligist von Anfang an die Partie und konnte sich bis zur 7. Minute mit 4:1 absetzen. Bei den Gästen aus dem Schwabenland, die ohne Nationalspieler Kai Häfner angereist waren, zeigte sich dessen Bruder Max Häfner in Torlaune und erzielte die ersten drei Treffer für seine Farben. Durch einen 7-Meter-Treffer von Daniel Fernandez verkürzte der TVB schließlich zum 16:13-Halbzeitstand.

Auch in der zweiten Hälfte präsentierten sich die Hüttenberger in prächtiger Form. Gestützt vom starken Torhütergespann Grazioli/Rüspeler zogen die Mittelhessen durch einen Treffer von Moritz Zörb sowie zwei Tore von Kapitän Hendrik Schreiber schnell auf 19:13 davon. Marino Maric vom TVB verkürzte noch einmal auf fünf Treffer zum 19:14 doch näher sollte der Erstligist nicht mehr herankommen. Der letzte Treffer gehörte schließlich den Schwaben, als der sechsfache Torschütze Max Häfner zum 32:24-Endstand traf.

Cheftrainer Kneer zufrieden

"Wir sind mit der Marschroute ins Spiel gegangen, dass wir erst einmal nur auf unsere eigene Leistung schauen wollen und jeder sich ein gutes Gefühl für den Punktspielstart holen soll", so Kneer nach dem Schlusspfiff. "Dementsprechend bin ich auch mit der Leistung der einzelnen Spieler sehr zufrieden."

"Stuttgart war natürlich auch etwas dezimiert, dennoch denke ich, dass wir uns sehr gut präsentiert haben", führte der TVH-Trainer weiter aus. "Wir sind jetzt wieder in unseren Abläufen und haben uns ein gutes Gefühl geholt. Was mich trotzdem positiv für die Rückrunde stimmt, ist, dass die Dinge, die wir uns vorgenommen und im Training erarbeitet haben, heute umgesetzt wurden und wir an unsere guten Leistungen aus dem Dezember anknüpfen konnten."