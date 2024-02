Sind das die neuen Machtverhältnisse der Handball-Bundesliga?

Die derzeit besten vier Mannschaften der Bundesliga sind auch die vier besten im Pokal. Der THW Kiel als jahrelanges Aushängeschild des deutschen Handballs hat mit den nationalen Titeln dagegen in diesem Jahr (erstmal) nichts zu tun. Eine Momentaufnahme?

Der Beste der Liga zog als letztes nach. Mit 34:24 demontierte der SC Magdeburg die früher selbst mal meisterhaften Rhein-Neckar Löwen - eine Machtdemonstration, welche die aktuellen Kräfteverhältnisse im deutschen Handball unterstreicht.

Der SCM, die SG Flensburg-Handewitt, die Füchse Berlin und die MT Melsungen stehen damit im Finalturnier um den DHB-Pokal. Also nicht etwa die Löwen oder der THW Kiel, der vor gar nicht allzu langer Vergangenheit selbst noch den Großteil seiner Gegner auf eine Art und Weise auseinandernahm wie derzeit nur der Tabellenführer aus Sachsen-Anhalt.

Magdeburg, Berlin, Flensburg, Melsungen - das ist derzeit das Nonplusultra des deutschen Handballs. Bevor es am Mittwoch nach der langen EM-Pause in der Bundesliga weitergeht, ist dieses Quartett Liga-Spitze und Pokal-Dominator. Klar, ein Kieler Sieg im Topspiel-Kracher gegen den SCM würde die Kräfteverhältnisse in der Liga und das schwer angekratzte Selbstverständnis des THW zumindest kurzfristig wieder etwas gerade rücken - zumal Melsungen bereits ein Spiel mehr als der Rekordmeister absolviert hat.

Aber trotzdem: Ins neue Bundesliga-Jahr starten die Kieler nun erstmal mit fünf Niederlagen, die sie zu ihren besseren Zeiten nicht mal am Saisonende (und da noch nicht mal ansatzweise) auf ihrem Konto hatten. Noch schlimmer: Im Pokal hatten sich die Kieler bereits frühzeitig mit einer peinlichen Niederlage gegen die HSG Wetzlar verabschiedet.

Wo geht es also hin für den THW? Gelingt dem Tabellenfünften mit einem Erfolg gegen Magdeburg doch nochmal die Aufholjagd? Oder jagt der SCM ungebremst seinen nächsten Titeln entgegen? Und was ist mit Flensburg und den Füchsen - gibt es vielleicht einen Überraschungsmeister? Das Beste an diesen Fragen: Es gibt bereits in Kürze erste Antworten.

Schon am Mittwoch, wenn der THW den SCM empfängt. Und am Donnerstag, wenn die Füchse in eigener Halle auf die Flensburger treffen. Danach wird das Titel-Quartett vielleicht sogar ein Quintett oder möglicherweise nur noch ein Trio sein. Zumindest in der Bundesliga.