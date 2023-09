"Sind da, wo wir hinwollten" - Hernandez warnt dennoch vor Irland

Frankreich könnte mit einem Heimsieg gegen Irland einen großen Schritt in Richtung EM-Qualifikation gehen. Bisher ist die Bilanz tadellos, trotzdem warnt Verteidiger Lucas Hernandez vor unbequemen Iren.

Was sie in der Nations League noch haben vermissen lassen, reichen die Franzosen nun in der EM-Qualifikation nach. Mit dem klaren 4:0-Erfolg über den WM-Viertelfinalisten Niederlande hatte Frankreich gleich zu Beginn ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Die folgenden Spiele gegen Irland und Griechenland gewann die Equipe Tricolore mit 1:0 pflicht-, in Gibraltar mit 3:0 standesgemäß. So thront Frankreich ohne Punktverlust und Gegentor an der Spitze der Gruppe B. Es wird aller Voraussicht nach nur noch eine Frage der Zeit sein, bis sich die so prominent besetzte französische Mannschaft für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland qualifiziert.

Die schwache Nations-League-Runde, in der die Franzosen ihre Gruppe mit Kroatien, Dänemark und Österreich nur auf Platz drei abschlossen und so die Play-offs um die EM-Tickets verpassten, ist nach der starken WM und der bis dato makellosen Qualifikationsrunde wohl schon längst vergessen. So soll auch der nächste Gegner Irland (Donnerstag, 20:45 Uhr, LIVE! bei kicker) auf dem Weg zum EM-Titel nur eine Durchgangsstation sein.

Hernandez warnt vor Irland und erinnert an das Hinspiel

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel warnte PSG-Neuzugang Hernandez allerdings davor, die Iren zu unterschätzen: "Irland ist eine gute Mannschaft. Das haben wir schon im Hinspiel gesehen, als wir uns sehr schwer getan haben und Mike (Maignan, d. Red) mit einer Super-Parade dafür gesorgt hat, dass wir die drei Punkte mit nach Hause nehmen konnten." In der Tat musste der Torhüter der AC Mailand im Hinspiel kurz vor Schluss gleich zwei starke Paraden zeigen, um die Kopfbälle seines Abwehrmannes Jules Koundé und des Iren Nathan Collins abzuwehren. Am Ende machte ein satter Distanzschuss von Benjamin Pavard kurz nach der Pause den Unterschied.

Nun wollen sich die Franzosen zu Hause deutlich souveräner präsentieren als noch im März. "Wir sind da, wo wir hinwollten: Wir haben keine Tore kassiert, wir haben die maximale Punktzahl erreicht, aber wollen einfach jedes Spiel gewinnen. Das geht nur mit einem guten Ergebnis gegen Irland", sagte Mittelfeldmann Aurelien Tchouameni zusammenfassend.

Elfmeter-Fehlschuss im WM-Finale: Tchouameni wird "immer daran denken"

Der 23-Jährige ist einer von Frankreichs jungen, so hochtalentierten Mittelfeldspielern. In seiner noch kurzen Profikarriere hat er von einem millionenschweren Wechsel zu Real Madrid bis zum vergebenen Elfmeter im WM-Finale gegen Argentinien schon viel erlebt. Den Fehlschuss, nach dem sich Argentinien wenig später zum Weltmeister krönte, habe er erst einmal verdauen müssen, sagte Tchouameni. "Ich denke daran und werde immer daran denken, das ist nun mal so. Die schnelle Rückkehr zu Real hat es mir ermöglicht, leichter weiterzumachen."

Gemeinsam mit Nationalmannschaftskollege Eduardo Camavinga (20) soll er dort perspektivisch dabei helfen, Toni Kroos (33) und Luka Modric (37) zu ersetzen. Und auch bei Paris Saint-Germain spielt eine, nun nochmal größer gewordene, Achse aus der Equipe Tricolore. Neben Hernandez steht in der französischen Hauptstadt auch das Sturmtrio Ousmane Dembelé, Kylian Mbappé und Randal Kolo Muani unter Vertrag.

Der Ex-Frankfurter hat sich letztlich erfolgreich zu PSG gestreikt und soll dort nun gemeinsam mit Mbappé und Dembelé auflaufen. Eine Variante, die auch in der französischen Nationalmannschaft absolut realistisch ist. Vielleicht schon am Donnerstag gegen Irland.