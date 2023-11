"Sind auf einem richtig guten Weg": Mausert sich der LASK zum Titelaspiranten?

Mit Siegen gegen Red Bull Salzburg und Sturm Graz hat sich der LASK zuletzt eindrucksvoll zurückgemeldet. Kann die Mannschaft von Thomas Sageder nun sogar in das Meisterschaftsrennen eingreifen?

Das Titelrennen in der österreichischen Bundesliga scheint in dieser Saison zu einem Dreikampf zu werden. Verantwortlich dafür ist der LASK, der in den vergangenen Wochen die Lücke zu Red Bull Salzburg (29) und Sturm Graz (27) schloss und mit 25 Zählern aktuell auf dem dritten Rang liegt. Beim 3:1-Heimerfolg gegen den bisherigen Tabellenführer aus der Steiermark stellten die Linzer ihre derzeitige Topform unter Beweis.

"Wenn man uns aktuell sieht, dann sieht man, dass wir eine Mannschaft sind. Das macht mich stolz", erklärte Trainer Thomas Sageder nach dem Match gegen Sturm. Waren die Oberösterreicher beim 0:2 Anfang August gegen die Elf von Christian Ilzer noch chancenlos gewesen, so fuhren sie vor heimischem Publikum nun einen völlig verdienten Sieg ein. Und untermauerten somit einmal mehr den Entwicklungssprung seit dem Sommer.

Zulj: "Wie Tag und Nacht"

Auch Spielmacher Robert Zulj, der in der Nachspielzeit den Endstand hergestellt hatte, zeigte sich ob der Lernkurve seines Teams hochzufrieden. "Wie Tag und Nacht" seien die beiden bisherigen Saisonspiele gegen Sturm gewesen, meinte der 31-Jährige. "Wir sind auf einem richtig guten Weg."

Das belegt ein Blick auf die Statistik: Der LASK ist in der Meisterschaft seit der zehnten Runde ungeschlagen und fuhr neben dem Sieg gegen Sturm dabei auch einen "Dreier" in Salzburg ein. Mit einem möglichen Titeldreikampf will sich Sageder aber noch nicht befassen: "Mein Fokus liegt darauf, dass wir in unserer täglichen Arbeit mit der Mannschaft Schritte machen, dass wir uns verbessern. Und man sieht von Spiel zu Spiel, dass es immer besser wird. Mit irgendeiner Tabellensituation beschäftigen wir uns überhaupt nicht."

Sageder spricht von "Wunschlos" Salzburg

"Was am Ende passieren kann, weiß ich nicht. Ich will einfach, dass wir so weiterspielen, dann bin ich mir sicher, dass wir in der Saison was erreichen können. Was das ist, werden wir dann sehen", trat auch Zulj auf die Euphoriebremse. Im Cup bekam der LASK mit Salzburg allenfalls den schwierigsten aller Gegner zugelost. Dennoch sprach Sageder von einem "Wunschlos". Auf dem Weg zum Pokaltitel müssen man ohnehin jeden Gegner schlagen, so der 40-Jährige.

Vor dem ersten Pflichtspiel im kommenden Jahr (2./3./4. Februar) warten auf den LASK aber noch einige Aufgaben. Bereits die nächste hat es in sich, bekommen es die Schwarz-Weißen in der Europa League am Donnerstag (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) doch mit Union Saint-Gilloise zu tun. "In diesem Spiel geht es um eine Vorentscheidung in der Europa League, da müssen wir fast noch eine bessere Leistung bringen als heute", meinte Sageder unmittelbar nach der Partie gegen Sturm. Auf europäischer Bühne halten die Linzer derzeit noch bei null Punkten.