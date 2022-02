Sind ablösefreie Wechsel ein Problem für den Fußball?

KMD #118 - Spielerberater-Spezial

KMD meldet sich zurück aus der Länderspielpause mit einer Spezialfolge! Alex und Benni haben sich die beiden Geschäftsführer der Spielerberater-Agentur "ROOF" Daniel Delonga und Thorsten Wirth eingeladen, die unter anderem Kai Havertz und Serge Gnabry zu ihren Klienten zählen. Das Duo spricht u.a. ausführlich darüber, wie Spielerberater eigentlich genau ihr Geld verdienen und was sich dringend ändern muss, damit die Branche einen besseren Ruf bekommt. Außerdem werden in der neuen Folge natürlich die beiden Bundesliga-Topspiele vom Wochenende analysiert und kicker-Reporter George Moissidis erklärt, warum der VfB Stuttgart in akuter Abstiegsgefahr steckt.