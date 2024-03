Sinah Hagen wechselt zu Ligakonkurrent

Anfang März gab der Buxtehuder SV den Abgang von Spielmacherin Sinah Hagen bekannt. Nun ist klar, wohin die 27-Jährige wechselt.

Ab der neuen Saison läuft Sinah Hagen für Sport-Union Neckarsulm auf. Dort hat sie einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. "Ich freue mich sehr, dass wir Sinah Hagen von unserem Konzept und einem Wechsel nach Neckarsulm überzeugen konnten. Ich kenne sie schon länger und wir haben zwei tolle, gemeinsame Jahre in Waiblingen gehabt. Sie hat sich seitdem super entwickelt und auch in Buxtehude entsprechend Eindruck hinterlassen. Ich glaube, sie wollten sie beim BSV nicht gerne gehen lassen und umso schöner ist es, dass sie sie sich uns anschließen und damit ihrer Heimat auch wieder ein Stückchen näher kommen wird", freut sich Trainer Thomas Zeitz über die Neuverpflichtung.

"Nach zwei schönen Jahren im Norden möchte ich wieder näher zu meiner Familie, die in Göppingen lebt, zurückkehren. Die SUN ist ein professioneller Verein mit einem bekannt guten Umfeld. Dazu freue ich mich auf die großartigen Fans in der Ballei, wo einen, ähnlich wie in Buxtehude, an die 1.000 Fans bei den Heimspielen unterstützen. Zudem kenne ich Thomas Zeitz, den ich sehr schätze, bereits seit mehreren Jahren - vor allem durch die Zusammenarbeit in Waiblingen. Da weiß man, was man hat.", begründet Sinah Hagen ihre Entscheidung für den Wechsel

Aktuell steht Neckarsulm auf dem letzten Tabellenplatz der ersten Liga. "Mit der Mannschaft möchte ich nächste Saison natürlich am liebsten erfolgreich in der ersten Liga den Blick nach oben richten oder, wenn es aktuell wirklich nicht gut laufen sollte, sofort wieder ins Oberhaus zurückkehren", kommentiert Sinah Hagen ihre sportlichen Ziele für die neue Saison. Doch auch neben dem Spielfeld wird es für sie große Veränderungen geben. "Persönlich freue ich mich, nach Abschluss meines Referendariats, nun auf nette Schülerinnen und Schüler am Albert-Schweitzer-Gymnasium, wo ich die Fächer Sport und Englisch unterrichten werde."

Vom Süden in den Norden und wieder zurück

Das Handballspielen lernte Sinah Hagen in der Göppinger Heimat ehe ihr Weg über den TV Holzheim mit 17 Jahren zum VfL Waiblingen führte. Insgesamt acht Jahre spielte Hagen für die Waiblingen Tigers und feierte pünktlich zu ihrem Abschied im Jahr 2022 gemeinsam mit Neckarsulm-Trainer Thomas Zeitz den Aufstieg in die 1. Bundesliga.

Nach mehreren Jahren in der 2. Liga führte ihr Weg erstmals aus der süddeutschen Heimat zum Buxtehuder SV in den hohen Norden. Dort suchte sie eine neue Herausforderung und konnte zusätzlich den Sport mit einem Referendariat am Gymnasium kombinieren. Im Januar 2023 zog sie sich einen Anriss des hinteren Kreuzbandes zu und fiel fast das gesamte Jahr aus. Im Weihnachtsspiel gegen Neckarsulm feierte sie Ende Dezember ein starkes Comeback und ist seitdem im Angriffsspiel des BSV nicht mehr weg zu denken. Nach zwei Jahren in Buxtehude kehrt sie nun in Richtung Heimat zurück.