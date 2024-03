Sinah Hagen verlässt den BSV - Nachfolgerin bereits gefunden

Der Buxtehuder SV muss nach dieser Saison einen weiteren Abgang verkraften. Spielmacherin Sinah Hagen hat eine Vertragsverlängerung abgelehnt. Eine Nachfolgerin auf der Position ist allerdings schon gefunden.

"Wir hätten Sinah Hagen sehr gerne gehalten. Gerade auf dieser Position ist personelle Kontinuität immer von Vorteil. Aber es hat nicht gereicht, um Sinah zu halten. Wir bedanken uns für die zwei Jahre", bedauert Manager Peter Prior den Abgang.

"Nach reiflicher Überlegung habe ich mich schweren Herzens entschlossen, das Verlängerungsangebot des BSV nicht anzunehmen. Ich möchte nach dem Abschluss meines Referendariats aus beruflichen Gründen wieder in den Süden zurückkehren, um dort - näher bei meiner Familie - eine Stelle an einem Gymnasium anzutreten. In Buxte und dem schönen Norden war es trotz meiner langen Verletzungspause eine tolle Zeit mit wunderbaren Mitspielerinnen in einem tollen Team und mit phantastischen Fans. Eine Zeit, an die ich immer gerne zurückdenken werde. Den Verantwortlichen danke ich für das große Vertrauen und die Gelegenheit, zwei schöne und erfolgreiche Jahre hier verbracht haben zu können", erklärt Sinah Hagen ihre Beweggründe.

Die 27-Jährige kam vor zwei Jahren vom VfL Waiblingen aus der 2. Liga zum BSV. Im Januar 2023 zog sie sich einen Anriss des hinteren Kreuzbandes zu und fiel fast das ganze Jahr aus. Im Weihnachtsspiel gegen Neckarsulm feierte die Spielmacherin ihr Comeback, ist seitdem im Angriffsspiel des BSV gesetzt und mitverantwortlich für den sportlichen Aufschwung.

"Es ist schade, dass Sinah sich entschieden hat, uns nach zwei Jahren und einer fast einjährigen verletzungsbedingten Auszeit wieder zu verlassen. Sie hat gerade nach Ihrer Rückkehr gezeigt, wie wichtig eine gute Spielmacherin für unser Team ist. Wir akzeptieren allerdings auch Ihren Wunsch nach einer Veränderung und wünschen ihr für die Zukunft sportlich und beruflich alles Gute", so Trainer Dirk Leun.

Neuzugang kommt aus der Hauptstadt

Die Niederländerin Isa Ternede vom Zweitligisten Füchse Berlin hat einen 2-Jahres-Vertrag beim BSV unterschrieben.

"In der 1. Bundesliga zu spielen, war ein großes Ziel für mich. Buxtehude kommt als ein herzlicher Verein rüber, mit einer guten Ausstattung, die mir helfen wird, mich als Spielerin zu entwickeln. Ich bin daher sehr froh, dass ich die Möglichkeit bekomme, auf einem höheren Niveau zu spielen und alles für diesen Verein zu geben", so Ternede zu ihrem Wechsel.

"Mit Isa schließt sich uns eine sehr gut ausgebildete und technisch versierte Spielmacherin an. Sie ist mir schon bei unserem Pokalspiel Anfang September in Berlin sehr positiv aufgefallen und ich freue mich, dass wir sie ab der kommenden Saison in unserem Team begrüßen dürfen und sie sich in der 1. Liga behaupten will", freut sich Dirk Leun über den Neuzugang.

Isa Ternede hat mit das Handballspielen als Sechsjährige bei VOC Amsterdam begonnen, ein Verein, der für eine hervorragende Jugendarbeit in den Niederlanden bekannt ist. Die Rückraumspielerin durchlief auch die nationalen Jugendauswahl-Mannschaften der Niederlande, wurde u.a. 2019 mit der U19 Vize-Europameisterin in Ungarn. Im Sommer 2023 wechselte die 22-Jährige zu den Füchsen Berlin in die 2. Bundesliga. Dort ist sie mit 89 Toren in 19 Spielen beste Torschützin ihres Teams.