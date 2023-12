Simon Pytlick bei Viertelfinaleinzug zurück im Flensburger Kader

Im Achtelfinale des DHB-Pokals setzte sich die SG Flensburg-Handewitt mit 37:29 gegen den Bergischen HC durch. Simon Pytlick stand nach mehrwöchiger Verletzungspause wieder im Kader, kam aber noch nicht zum Einsatz.

Simon Pytlick stand nach etwa sieben Wochen Pause auf Grund einer Fußverletzung erstmals wieder im Kader der Flensburger. Zum Einsatz kam der dänische Weltmeister zwar nicht, mit Blick auf die zukünftigen Aufgaben zeigte er sich aber optimistisch.

"Auf die ersten beiden Trainingseinheiten mit der Mannschaft reagierte mein Fuß sehr gut. Auch

das Warmup lief gut. Ich freue mich so richtig auf das Spiel in Göppingen", sagte der Rückraumspieler der SG Flensburg-Handewitt.

Pytlick kann sich jedoch nicht nur auf das Spiel in Göppingen freuen, sondern auch wieder auf seine Teilnahme an der anstehenden Handball-EM 2024. Zuvor war seine Nominierung für den dänischen EM-Kader auf Grund seiner Fußverletzung noch fraglich. Nun berief ihn Nikolaj Jacobsen in das 19-köpfige Aufgebot.

"Das Training, an dem Simon bisher teilgenommen hat, war positiv, und deshalb freuen wir uns, dass er in der Lage sein sollte, an der EM teilzunehmen", erklärte dänischer Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen bei der Bekanntgabe seines 19-Mann-Kaders.

Flensburg sichert sich Position im Viertelfinale

Auch ohne Pytlick setzte sich der Tabellendritte am Mittwoch mit 37:29 (18:15) gegen den Bundesligarivalen Bergischer HC durch. Erfolgreichste Werfer der Norddeutschen waren vor den 4131 Zuschauern Emil Jakobsen und Johan Hansen mit je sechs Toren. Für den BHC erzielten Linus Arnesson, Eloy Morante Maldonado und Lukas Stutzke jeweils fünf Treffer.

Die durch Verletzungen und Krankheiten dezimierten Gäste versuchten, das Tempo aus dem Spiel zu nehmen. Dazu agierten sie schon früh mit dem siebten Feldspieler. Erst allmählich fanden die Flensburger besser in ihr Spiel. Über ein 11:8 (18. Minute) wurde der Vorsprung

auf 16:12 (26.) ausgebaut.

Mit Torhüter Benjamin Buric als starkem Rückhalt wuchs die Führung der SG immer weiter an. Der BHC hatte große Probleme, seine Angriffe erfolgreich abzuschließen. Beim 33:23 durch Linksaußen August Pedersen (53.) waren die Flensburger erstmals auf zehn Tore enteilt.

Die Partien des Viertelfinales werden am Donnerstag ausgelost. Gespielt wird die Runde der besten acht Teams dann am 3. und 4. Februar nächsten Jahres. Im Viertelfinale stehen außer der SG Flensburg-Handewitt auch der HSV Hamburg, die Füchse Berlin, die MT Melsungen, der TuS N-Lübbecke, die Rhein-Neckar Löwen, der SC Magdeburg und der VfL Gummersbach.