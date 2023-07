Simon: "Ich traue uns unfassbar viel zu"

Carolin Simon (30) hat eine "sportliche Abwärtsspirale" hinter sich gelassen und blickt voller Vorfreude auf die nahende WM-Endrunde.

Ihr Debüt in der Nationalmannschaft hat sie schon vor fast sieben Jahren gefeiert. Am 29. November 2016 wurde Carolin Simon beim Testspiel gegen Norwegen in Chemnitz in der 46. Minute für Lina Magull eingewechselt und feierte beim 1:1 einen gelungenen Einstand im DFB-Team. Auch bei der EM 2017 in den Niederlanden und der WM 2019 gehörte Simon zum deutschen Kader und bekam ihre Einsatzzeiten. Nach der Weltmeisterschaft in Frankreich 2019 wurde die Linksverteidigerin von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg aber nicht mehr berufen. "Es ist viel bei mir persönlich passiert und es war nicht so leicht." Simon steckte in einer "sportlichen Abwärtsspirale", wie sie es selbst bezeichnet.

Erst im Herbst vergangenen Jahres durfte die Verteidigerin von Bayern München wieder zur Nationalmannschaft reisen bzw. mit der Nationalmannschaft zu zwei Testspielen in die USA. Seitdem gehört sie wieder dazu - so wie auch zum vorläufigen DFB-Kader, der sich aktuell in Herzogenaurach auf die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) vorbereitet. Simon erzählt: "Ich freue mich, dass ich es geschafft habe, wieder dabei zu sein. Das war immer mein Ziel. Ich versuche, in jeder Sekunde alles zu geben, werfe alles rein und hoffe, ein Teil der Mannschaft sein zu können." 21 Länderspiele hat sie bislang in ihrer Vita stehen.

Bei Straus gesetzt

Und die Chancen stehen nicht schlecht, dass die 30-Jährige auch zum endgültigen Aufgebot gehören wird. Auf der linken Außenverteidigerposition dürfte sie hinter Felicitas Rauch vom VfL Wolfsburg eingeplant sein. Eine weitere gute Alternative für hinten links wird sich kaum finden lassen. Simon hat in München eine richtig gute Saison gespielt, ist bei Trainer Alexander Straus gesetzt und konnte mit den Bayern die Meisterschaft gewinnen.

Nun will sie mit der Nationalelf bei der WM erfolgreich sein. "Ich traue uns unfassbar viel zu, weil wir an uns glauben", ist die routinierte Abwehrspielerin mit dem harten Schuss sehr optimistisch. "Es ist ein unfassbarer Teamspirit da und ein Selbstvertrauen, das man auf dem Platz spürt." Beste Voraussetzungen also, um bei der Weltmeisterschaft weit zu kommen.