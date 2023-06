Simnica verlässt Köln nach elf Jahren

Potenzial sichten und holen - dies ist in wirtschaftlich schweren Zeiten eine Verpflichtung für die Klubs, die sich die großen Transfers nur noch in Ausnahmefällen erlauben können. Der Blick wird vermehrt auf Top-Talente gerichtet. Luan Simnica (19) vom 1. FC Köln ist ein Spieler, der bislang bei den Kölnern noch keine für ihn konkrete Perspektive aufgezeigt bekam und nun in den Fokus anderer Klubs gerückt ist.

Gewann mit der U19 des 1. FC Köln noch den DFB-Pokal und sieht sich nun nach neuen Klubs um: Luan Simnica. IMAGO/Nico Herbertz