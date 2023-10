Simic über Struber: "Hat an mich geglaubt, als es kaum jemand getan hat"

Roko Simic ist Salzburgs neuer Shooting-Star. Der 20-Jährige kehrte im Sommer nach seiner Zürich-Leihe zurück in die Mozartstadt. Allmählich kann der Kroate beweisen, warum der Klub ihn vor zwei Jahren für vier Millionen Euro verpflichtet hatte.

Roko Simic hat bei Red Bull Salzburg eine beachtliche Entwicklung hingelegt. Vor zwei Jahren wurde der Kroate für vier Millionen Euro von Lokomotiva Zagreb verpflichtet. Doch der 18-Jährige schaffte vorerst nicht den Durchbruch bei den "Bullen". Nach einiger Zeit bei Liefering wurde Simic im Jänner nach Zürich verliehen. Wirklich glücklich wurde er dort nicht.

„Ich kam dorthin und die Wintervorbereitung war schon weit fortgeschritten. Der Coach hatte leider kein Vertrauen in mich, und als Leihspieler ist es besonders schwierig, da kannst du dir keinen einzigen schlechten Tag leisten", erinnert sich Simic im Interview auf der "Vereinsseite". Lediglich der Sportdirektor war vom Können des Offensivspielers überzeugt. "Der mich sehr mochte, und er war auch derjenige, der mich im Team haben wollte. Gespielt habe ich dann aber kaum. Doch so ist der Fußball. Jetzt, knapp ein halbes Jahr später, spiele ich hier plötzlich regelmäßig - sogar in der UEFA Champions League."

Denn gleich in seinem ersten Spiel in der Königsklasse gegen Benfica avancierte Simic zum Matchwinner. Mit seinem Treffer und Assist hatte er maßgeblich Anteil am Auftakterfolg der Salzburger. Dass er für seine Leistung den "Player of the Match"-Award bekommen würde, hätte Simic angesichts der starken Leistung von Tormann Alexander Schlager nicht erwartet. "Er hat ein richtig starkes Spiel gemacht und ich habe gedacht, dass er die Trophäe bekommen würde. Natürlich war die Freude bei mir riesig, nach so einem Sieg dann auch noch eine persönliche Auszeichnung zu bekommen."

Trainerwechsel "gute Sache"

Seinen steilen Aufstieg bei den Salzburgern hat Simic auch seinem Trainer zu verdanken. Als Matthias Jaissle unmittelbar vor Ligastart nach Saudi-Arabien wechselte, wurde Gerhard Struber als neuer Trainer präsentiert. "Der kurzfristige Trainerwechsel war zugegebenermaßen eine gute Sache für mich, weil Gerhard Struber mir von Tag eins an eine Chance gegeben hat. Er war der erste Trainer, der im Profi-Fußball voll und ganz auf mich gesetzt hat, der wirklich an mich geglaubt hat", zeigt sich der Stürmer dankbar und meint: "Er hat mir die Chance gegeben, zu spielen, in der Startelf, in der UEFA Champions League. So habe ich auch mein Selbstvertrauen zurückgewonnen. Er hat an mich geglaubt, als es kaum jemand getan hat und mir gesagt, dass er Potenzial in mir sieht. Das war genau das, was ich gebraucht habe und mir von einem Trainer am meisten wünsche."

Simic stammt aus einer wahren Fußballfamilie. Nicht nur sein Vater Dario, der beim AC Milan, AS Monaco und Dinamo Zagreb als Verteidiger aktiv und seinerzeit sogar kroatischer Rekordnationalspieler war, sondern auch sein Onkel Josip und sein Cousin Jakov Medic waren bzw. sind Fußballprofis. Am meisten gelernt hat Simic aber von seinem Vater: "Bis heute ist er richtig fit, er könnte wahrscheinlich jetzt noch aktiv spielen. Er hat mir ganz genau gezeigt, wie Verteidiger sich bewegen, wie man sie als Angreifer am besten anläuft und ihnen das Leben schwer macht. Es ist auch ein Ansporn für mich, besser als mein Vater zu werden."

Die Möglichkeit dazu hat Simic noch in vier weiteren Champions-League-Spielen in dieser Saison. Doch bevor das nächste Spiel in der Königsklasse gegen Inter Mailand ansteht, trifft Salzburg am kommenden Samstag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) auf den LASK.