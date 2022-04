Simeone: "Wir werden sehen, was wir immer sehen"

Atletico muss im Rückspiel gegen City ein 0:1 umbiegen. Ein deutlich anderes Spiel als im Etihad erwartet Diego Simeone nicht - eine Sache will er aber besonders verbessern.

Das Hinspiel bei Manchester City war schon zähe Kost. Mittelfeldmann Kevin De Bruyne sprach sogar davon, dass er erstmals eine Mannschaft im 5-5-0-System gesehen habe. Der Belgier konnte den Beton der Spanier aber immerhin einmal durchbrechen und den hochverdienten 1:0-Siegtreffer erzielen. Wenn man diese 90 Minuten im Hinspiel gesehen hat, kann man eigentlich nur glauben, dass Atletico nichts weiter als ein 0:0 wollte.

Wird das Rückspiel groß anders? "Es ist klar, dass wir uns nicht weit von dem entfernen werden, woran wir glauben", machte Madrids Coach Diego Simeone am Dienstag auf der Pressekonferenz wenig Hoffnung auf ein spektakuläreres Fußballspiel. Eines, was in Manchester nicht funktioniert hat, will er aber entscheidend verbessern: "Hoffentlich kriegen wir die Übergänge besser hin."

Damit meint er das Umschalten von Defensive auf Offensive, über die schnellen Spieler soll ManCity dann vor Probleme gestellt werden. Im Hinspiel wurden solche Versuche im Keim erstickt. "Wir haben es mit einer Mannschaft zu tun, die sehr gut spielt. Sie haben ein gutes Positionsspiel, aber wir haben Hoffnung. Es ist klar, dass unser Enthusiasmus nicht alleine ausreicht, aber wir werden versuchen, das Spiel so zu gestalten, dass wir ihnen wehtun können", so Simeone.

"Ich glaube nicht, dass sie viel ändern werden"

Beide Mannschaften wissen natürlich viel übereinander, die Spielphilosophien von Simeones Atletico und Guardiolas City haben sich die letzten Jahre nicht groß verändert. Genau deswegen rechnet "Cholo" im Rückspiel am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) auch mit keiner großen Überraschung. "Ich glaube nicht, dass sie viel ändern werden. Sie haben einen Spielstil, der sehr erkennbar ist, mit großartigen Spielern, mit einem großartigen Trainer. Ein Stil, der hochgelobt wird. Wir werden sehen, was wir immer sehen, wenn wir den Fernseher einschalten, um City zu sehen", vermutet Simeone.