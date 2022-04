Simeone und der Zweijahrestakt: Atleticos Reise durch Europa

Im Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City ist Atletico Madrid Außenseiter. Die Citizens werden aber einen Teufel tun, ihren Gegner zu unterschätzen. Dafür haben die Rojiblancos seit 2012 zu oft überrascht.

Athletic gegen Atletico, argentinischer Trainer gegen argentinischen Trainer - und Marcelo Bielsa hatte Diego Simeone einst sogar gecoacht. Das "spanische" Europa-League-Finale 2012 mutete recht nett und ausgeglichen an, bis die Rojiblancos es recht erbarmungslos für sich entschieden (3:0).

Als Radamel Falcao den Ball mit seinem schwächeren Linken ins Kreuzeck zirkelte und das einige Wochen später im europäischen Supercup gegen Champions-League-Sieger Chelsea (4:1) fast deckungsgleich wiederholte, konnte man wahrscheinlich schon erahnen: Hier wächst ein kleiner europäischer Gigant heran. Beinahe aus dem Nichts.

Die graueste aller internationalen Mäuse waren die Colchoneros zu dieser Zeit zwar nicht. 2008 und 2009 hatten sie sich für die Champions League qualifiziert, schon 2010 dann "immerhin" die Europa League gewonnen. Tolle Stürmer hatten sie ohnehin meistens, etwa Diego Forlan oder Sergio Aguero.

Alle zwei Jahre im Finale

Aber von einer dritten Kraft in der vom FC Barcelona und Real Madrid dominierten La Liga war noch nichts zu sehen und in der Europa-League-Vorrunde 2011 bereits Endstation. Deshalb waren Forlan und Aguero plötzlich weg und eine Identitätskrise mal wieder da. Trainerwechsel im Sommer und Trainerwechsel im Winter, am 23. Dezember 2011. Nun am Steuer: Atleticos ehemaliger Meisterspieler Diego Pablo Simeone. Und ab ging die wilde Fahrt.

Der Moment, der Atleticos Champions-League-Traum spät platzen ließ: Sergio Ramos trifft 2014 in der Nachspielzeit. Getty Images

Wild war die Fahrt auch, weil sie zunächst alles andere als ausbalanciert war. Ein Europa-League-Titel - auf Kosten der nationalen Wettbewerbe. 2013 dann der Pokalsieg über Stadtrivale Real, dafür aber Enttäuschung in Europa. Doch je mehr das Wilde auch auf dem Platz einer geradezu zynischen Disziplin und Abgezocktheit wich, umso mehr stabilisierten sich von Emotion und Hingabe regelrecht getriebene Simeone-Schützlinge.

Unter "El Cholo" stand Atletico eine Zeit lang alle zwei Jahre in einem Europapokalfinale. 2014 dann sogar - während man spanischer Meister wurde - im Endspiel der großen Champions League. Ausgerechnet gegen Real sah Atleti bis zur 93. Minute wie der sichere Sieger aus. Dann kam Sergio Ramos. Oder Cristiano Ronaldo.

Auch 2015, 2016 und 2017 scheiterte Atletico am Stadtrivalen. Im Viertelfinale, im Halbfinale oder gar im Finale der Champions League. Denn in diesen Gefilden war Madrids zweiter und Spaniens dritter Verein inzwischen zu Hause. Barça wurde 2014 und 2016 übrigens ausgeschaltet. Oberstes Regal.

Im größten aller Vereinswettbewerbe, trotz einiger besonderer Nächte, blieben Simeone und Atletico zwar immer noch ein wenig unvollendet, dafür gab es 2018 wieder einen Titel in der Europa League. Brav im Zweijahrestakt.

2020 hat die Champions League, wie man sie normalerweise kennt (zumindest bis 2024), Corona-bedingt gewissermaßen ausgesetzt. Also auch Atleti, das in einem Viertelfinale gegen RB Leipzig aus dem Endturnier schied. 2022 wären die Rojiblancos demnach chronologisch wieder dran, deshalb sollte Manchester City gewarnt sein. Aber nicht nur deshalb.

