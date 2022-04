Simeone Richtung Guardiola: "Auch diejenigen mit weniger Wortschatz sind nicht so dumm"

Nach dem Champions-League-Aus gegen Manchester City sprach Atletico-Coach Diego Simeone über die prekäre Partie. Für ManCity-Trainer Pep Guardiola hatte er noch einen Seitenhieb übrig.

Höhnischer Applaus oder Lob an die Fans? Diego Simeone. IMAGO/Action Plus

Guardiola hatte nach dem 1:0-Hinspielerfolg, in dem Atletico keinen einzigen Schuss abgegeben hatte und extrem defensiv aufgetreten war, unter anderem gesagt, die Taktik sei "prähistorisch" gewesen: "Sie haben 5-5-0 gespielt." Nach dem Rückspiel am Mittwoch erklärte der Katalane dann, die Colchoneros hätten "brillant" gespielt und nahm nochmal Bezug auf seine Aussagen: "Ich habe das nicht so gemeint. Ich habe lediglich gesagt, dass es - egal ob in der Vergangenheit, heute oder in Zukunft - immer schwierig ist, gegen eine Mannschaft anzutreten, die sehr gut verteidigt."

Simeone hatte allerdings nur noch die markigen Worte nach dem Hinspiel im Kopf. Ob Guardiola der Respekt gefehlt habe, wurde der 51-Jährige gefragt. "Oft sind diejenigen, die über ein großes Vokabular verfügen, sehr intelligent und schaffen es, einen mit Verachtung zu strafen", sagte Simeone. "Aber diejenigen von uns, die vielleicht weniger Wortschatz haben, sind nicht so dumm."

Zu den wilden Szenen in der 90. Minute, inklusive Platzverweis für Felipe, erklärte er: "Ich war so weit weg, dass wir nicht wissen, was passiert ist. Der Referee hat mir gesagt, dass er auf einen ihrer Spieler getreten ist. Es waren so viele Leute involviert, dass ich nichts gesehen habe."

Simeones wunderliche Erklärung für den Beifall

Dass er wegen des Zeitspiels ManCitys höhnisch Beifall geklatscht hätte, bestritt Simeone und bot eine etwas wunderliche Erklärung. "Ich? Nein, bitte. Ich habe den Fans applaudiert, weil sie die Bemühungen des Teams zu schätzen wussten. Wie kann ich solchen Leuten nicht applaudieren?"

Wegen des Zeitspiels gebe es hingegen "nichts zu sagen. Es gibt immer einen Schiedsrichter, der die Regeln überwacht. Ich möchte dem Gegner gratulieren, der ein großartiges Spiel abgeliefert hat und die Art von Fußball gespielt hat, die wir gewohnt sind."

