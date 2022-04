Simeone lobt: "Macht Spaß zu sehen, wie City spielt"

Obwohl Atletico sein berüchtigtes Defensivspiel gegen Manchester City aufziehen konnte, gehen die Colchoneros mit einem Nachteil ins Rückspiel. Diego Simeone fand nach der Partie lobende Worte für den Gegner.

Es war ein Simeone-Auftritt vom Feinsten: Im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals bei Manchester City machten die Rojiblancos mit teils zwei Fünferketten die Räume eng, verteidigten tief und mit allem, was sie hatten. Das Ergebnis: 15:1 Torschüsse und 70 Prozent Ballbesitz zugunsten der Citizens. Soweit keine unüblichen Spieldaten aus Atletico-Sicht, für das alles 68 Minuten lang nach Plan lief. Dann legte der eben eingewechselte Phil Foden aber für Kevin De Bruyne auf, der das entscheidende Tor des Abends erzielte.

"Wir wollten gut verteidigen, die Räume eng machen und sie mit Kontern überrumpeln", wurde Simeone nach dem Spiel von der UEFA zitiert. "Das war ein sehr schwieriges Spiel", erklärte Atleticos Trainer, um anschließend zu einem Lob für den Gegner auszuholen: "Eine außergewöhnliche Mannschaft, die es schafft, viele Weltklassespieler zu einer hervorragenden Einheit zu vereinen."

"0:1 hier ist kein schlechtes Ergebnis"

Simeone, der während der Partie wie immer höchst engagiert an der Seitenlinie wuselte, fuhr fort: "Ich muss zugeben, dass es Spaß macht zu sehen, wie City spielt. Die Geduld, die sie haben. Aber wir wollen beide das Gleiche, nämlich gewinnen." Das gelang Atleti am Dienstagabend nach zuvor sechs Pflichtspielsiegen am Stück erstmals nicht, doch man bleibt weiter positiv beim noch amtierenden spanischen Meister.

"Das 0:1 hier ist kein schlechtes Ergebnis", sagte Verteidiger Stefan Savic. "Uns war völlig klar, dass man hier nicht herkommen und gegen City ein hohes Pressing spielen kann. Aber ich sehe die Situation gelassen - wir haben eine ganze Woche Zeit, um uns auf das Rückspiel vorzubereiten, und ich denke, dass wir gegen sie in unserem Stadion ganz anders auftreten können."

Auch Simeone kündigte an: "Wir werden unsere Spielweise im Rückspiel ein wenig ändern, aber City wird genauso spielen. Mit Demut und harter Arbeit werden wir mithalten können. Dann werden wir sehen, wohin uns das führt."

Nach dem Ligaspiel kommenden Samstag (16.15 Uhr) auf Mallorca steigt das Rückspiel im heimischen Wanda Metropolitano am Mittwoch darauf (21 Uhr).