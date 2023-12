Simakan über Upamecano und Konaté: "Beide sind meine Vorbilder"

Leipzigs Defensivspieler Mohamed Simakan träumt noch von einer EM-Teilnahme mit Frankreich. Seine Rolle bei RB? "Ich kann ein entscheidender Akteur sein, ein Leader".

Seit zwei Jahren ist Mohamed Simakan bei RB Leipzig und hat sich bei den Sachsen inzwischen als Stammkraft etabliert. "Es war auf jeden Fall ein großer, aber ja, auch der richtige Schritt. Ich bin sehr zufrieden hier", sagt der Innenverteidiger der Leipziger im kicker-Interview (Montagausgabe).

Deshalb kann ich der Defensive Stabilität verleihen, ein entscheidender Akteur für sie sein, ein Leader. Mohamed Simakan

Nachdem er infolge einer Verletzung Anfang dieses Kalenderjahres zunächst nur Ersatz war und dann als rechter Verteidiger die Rückkehr in die Mannschaft von Trainer Marco Rose schaffte, ist der 23-Jährige zurzeit auf seiner Lieblingsposition in der Innenverteidigung gesetzt. "Ich glaube, dass ich ein wichtiger Spieler für die Mannschaft geworden bin. Ich habe an Erfahrung gewonnen, viele Spiele auf hohem Niveau bestritten. Deshalb kann ich der Defensive Stabilität verleihen, ein entscheidender Akteur für sie sein, ein Leader", betont Simakan.

Bei RB will der Franzose in die Fußstapfen seiner Landsleute Dayot Upamecano (jetzt FC Bayern München) und Ibrahima Konaté (jetzt FC Liverpool) treten. "Klar, beide sind meine Vorbilder", sagt Simakan über die beiden Verteidiger, die beide bereits den Sprung in die französische A-Nationalmannschaft geschafft haben.

"In Leipzig auflaufen - das wäre ein Traum"

Das Team von Coach Didier Deschamps ist auch das Ziel von Simakan, der noch auf einen Platz im EM-Kader der Equipe Tricolore hofft. "Klar, als Fußballer strebt man immer nach dem Gipfel, nach den großen Turnieren. Und wenn das Glück seinen Teil beiträgt - warum nicht? Vor allem könnte ich dann auch in Leipzig auflaufen. Das wäre ein Traum."

