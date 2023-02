Simakan meldet sich zurück: Rose muss die Abwehr umbauen

Leipzigs Trainer Marco Rose kann am Samstag im richtungsweisenden Verfolgerduell gegen Union Berlin wahrscheinlich wieder auf Mohamed Simakan zurückgreifen - auf Abdou Diallo dagegen nicht.

Der französische Abwehr-Allrounder Mohamed Simakan, der in den letzten drei Ligaspielen wegen Adduktorenbeschwerden nicht eingesetzt wurde, meldete sich am Mittwoch im Mannschaftstraining zurück. Dagegen fällt Abdou Diallo weiter aus. Der Verteidiger aus dem Senegal, der wegen einer Kniereizung in diesem Jahr noch keine Minute zum Einsatz kam, laboriert an einer hartnäckigen Kniereizung und wird wohl noch längere Zeit nicht zur Verfügung stehen.

Simakans Rückkehr ist für Rose schon allein deshalb von großer Bedeutung, weil der Coach gegen Union seine Abwehr umbauen muss. Der Grund: Kapitän Willi Orban hat sich als Stammzellenspender zur Verfügung gestellt, der Eingriff erfolgte am Mittwoch in Dresden. In der Regel ist es nicht ratsam, bereits drei Tage nach solch einem Eingriff wieder Kontaktsport zu betreiben. Orban absolvierte in der bisherigen Saison sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League jede Partie von der ersten bis zur letzten Minute.

Sollte Rose auf die von ihm favorisierte Viererkette setzen, wäre in der Viererkette Lukas Klostermann erster Anwärter als Innenverteidiger neben dem gesetzten Josko Gvardiol. Der Nationalspieler gab am Samstag beim 0:0 in Köln ein ansprechendes Startelf-Comeback. Für die rechte Abwehrseite bewerben sich Simakan und Benjamin Henrichs, mit leichten Vorteilen für den Franzosen - sollte er sich fit melden. Um den Platz auf der linken Seite streiten Routinier Marcel Halstenberg und Neuzugang David Raum.

Nkunku wohl noch keine Option

In der Offensive ist der seit Dienstag wieder im Mannschaftstraining befindliche Christopher Nkunku am Samstag aller Voraussicht nach noch keine Option. Der französische Topscorer soll im günstigsten Fall eine Woche später in Wolfsburg seine ersten Einsatzminuten bekommen.