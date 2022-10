Simakala: "Man erkennt die Handschrift des Trainers"

Seit Tobias Schweinsteiger beim VfL Osnabrück als Cheftrainer eingestiegen ist, läuft es. Hinten steht seine Mannschaft sicher und vorne wird sie zielstrebiger.

Sieben Punkte aus den letzten drei Spielen: Tobias Schweinsteiger ist gut in Osnabrück angekommen. IMAGO

In Osnabrück sind die Fans es gewohnt, dass ihr Verein die letzten Jahre mit inkonstanten Leistungen zu kämpfen hat. Seit 2000 ist der Verein fünfmal in die 2. Liga auf- und genauso oft daraus abgestiegen. Im Moment gibt es aber wieder Grund zur Freude, nachdem der VfL siebenmal in drei Ligaspielen gepunktet und das Halbfinalticket für den NFV-Pokal gelöst hat.

Nachdem in Osnabrück vor rund einem Monat viele kritische Stimmen laut wurden, aufgrund der sportlichen Leistungen verbunden mit Tabellenplatz 12, richteten sich einige von ihnen auch gegen den Trainer. Dann wechselte Trainer Daniel Scherning nach der Entlassung von Uli Forte zu Arminia Bielefeld.

Schweinsteiger bringt Ruhe rein

Der VfL Osnabrück wurde beim 1. FC Nürnberg fündig und verpflichtete deren Co-Trainer Tobias Schweinsteiger (40). Er hat die verunsicherte Mannschaft nach der spektakulären Auftaktniederlage bei seinem Debüt in Oldenburg (3:4) mit ruhiger, sachlicher Art und punktgenauen Maßnahmen stabilisiert.

"Man erkennt die Handschrift des Trainers", sagt Torjäger Ba-Muaka Simakala. Schweinsteiger legte zuerst den Fokus auf die Defensivarbeit, was sich nun auszahlt: der VfL verteidigt disziplinierter, lässt weniger Chancen zu und ist nicht mehr so konteranfällig. Mittlerweile wird die Offensivarbeit durch zielstrebige Abschlüsse auch sichtbar. Vor allem zuletzt glänzte die VfL Offensive, als man den SV Waldhof Mannheim mit 5:0 deklassierte.