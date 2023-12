Silvio Heinevetter rechnet nicht mit DHB-Nominierung

Silvio Heinevetter sprach am Dienstag am DYN-Mikrofon Klartext, und stellte sich selbst bei der Frage nach dem Torwartgespann bei der kommenden Handball-EM hinten an. Stattdessen nannte der Schlussmann seine zwei Favoriten auf die Torhüterposition im DHB-Team.

Silvio Heinevetter hatte sich am Dienstagabend mit 27:32 (15:16) seinem Ex-Club - den Füchsen Berlin - geschlagen geben müssen (»Detaillierter Spielbericht). Der Schlussmann des TVB Stuttgart, der bei knapp 17 Minuten Spielzeit zu keiner Parade kam, aber zwei Siebenmeter "rausguckte", sprach anlässlich der Partie auch über die Situation in der Nationalmannschaft. Bundestrainer Alfred Gislason nominiert am Donnerstag seinen EM-Kader.

"Da muss man ganz realistisch sein", antwortete Heinevetter auf die Frage, welche Hoffnungen er sich auf eine Berufung mache, und führte aus: "An Andi [Wolff, Anm. d. Red.] geht gar nichts vorbei. Und wenn du in die Zukunft guckst, musst du auch David Späth mitnehmen. Ich glaube, das wird ein Duo, auf das Alfred auch setzen wird." Der 204-malige deutsche Nationalspieler schloss: "So reflektiert muss man auch sein."

Heinevetter war im November nach über zweijähriger Abwesenheit aus der Nationalmannschaft in die deutsche Auswahl zurückgekehrt, um an der Seite von Andreas Wolff und David Späth beim Tag des Handballs das Tor zu hüten. Wolff war kurz zuvor von einem Bandscheibenvorfall zurückgekehrt, inzwischen befindet sich der EM-Held von 2016 auf dem Weg zur Topform. Neben dem Kielce-Torwart, Späth und Heinevetter können sich auch Joel Birlehm (Rhein-Neckar Löwen) und Daniel Rebmann (VfL Gummersbach) Hoffnungen auf eine Nominierung machen, andere Keeper haben es nicht ins erweiterte Aufgebot geschafft.

Statt auf die Nominierung am Donnerstag legte Heinevetter den Fokus auf etwas anderes. "Ich kann das Spiel nutzen, um mich für die ersten freien Tage zu Weihnachten seit gefühlt 20 Jahren zu empfehlen. Darauf freut sich glaube ich jeder Spieler", so der Torwart, der auf die dieses Jahr spielfreien Feiertage anspielte. Die Handball Bundesliga geht am 23. Dezember in die Winterpause, im Januar steigt dann die Europameisterschaft im eigenen Land. In den vergangenen Jahren wurde auch noch am 2. Weihnachtsfeiertag in der Beletage gespielt.