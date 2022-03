Silva über Kostic: "Hatte eine großartige Zeit mit ihm"

André Silva (26) nimmt bei RB Leipzig immer mehr an Fahrt auf. Das Wiedersehen mit der Eintracht lässt den Portugiesen zwar nicht kalt, doch alte Gefühle sollen keine Rolle spielen.

Am kommenden Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) steht für André Silva ein besonderes Spiel an. Der Stürmer trifft mit seinem neuen Arbeitgeber RB Leipzig, der sich die Verpflichtung des Portugiesen im Sommer 2021 die bisherige Rekord-Ablöse von 23 Millionen Euro kosten ließ, auf seinen ehemaligen Klub Eintracht Frankfurt.

Mit dem Traditionsklub aus der Mainmetropole verbindet Silva eine besondere Erinnerung. Insgesamt hat der portugiesischen Nationalstürmer (bislang 49 Einsätze, 19 Tore) zwischen 2019 und 2021 71 Pflichtspiele für die Eintracht absolviert, in denen er 45 Tore erzielte. So weit die Bilanz. Für Aufsehen hat Silva vor allem mit seiner Darbietung in der Saison 2020/21 gesorgt. Mit 28 Treffern landete er in der Bundesliga-Torschützenliste der Saison zwar nur auf Platz zwei, weil Robert Lewandowski seine historischen 41 Tore erzielte. Aber in 42 Bundesliga-Saisons hätten 28 Treffer gereicht, um Torschützenkönig zu werden. Silva stellte aber immerhin einen neuen Eintracht-Saison-Rekord auf. Zuvor hatte Bernd Hölzenbein die Bestmarke gehalten - mit 26 Treffern in der Spielzeit 1976/77.

Silva: "Immer eine Herausforderung, wenn man den Verein wechselt"

Nun trifft er zum zweiten Mal als Gegner auf die Eintracht. "Gegen Frankfurt zu spielen, ist aufgrund meiner Verbindungen zu diesem Klub speziell", sagte Silva am Mittwoch im Rahmen eine Medienrunde. Beim ersten Mal, dem 1:1 im Hinspiel in Frankfurt am 30. Oktober 2021, war Silva nach 65 Minuten von der Bank gekommen, zu einer Zeit, als er noch mit erheblichen Eingewöhnungsproblemen zu kämpfen hatte. Die sind zwar auch jetzt noch nicht komplett überwunden, doch der 26-Jährige wirkt zunehmend besser integriert ins RB-Spiel und hat in der Rückrunde in den 13 Pflichtspielen des Jahres 2022 sieben Tore erzielt. "Es ist immer eine Herausforderung, wenn man den Verein wechselt", sagt der 1,85 Meter große und 82 Kilo schwere Angreifer, "das erste Jahr bei Leipzig zu sein, ist eine komplett andere Situation im Vergleich zu meinem zweiten Jahr in Frankfurt."

Ich will immer mehr. André Silva

Mit seiner bisherigen Saisonbilanz (15 Tore, 10 Assists in 38 Pflichtspielen) sei er indes zufrieden, so Silva weiter, "aber ich will immer mehr". Mehr heißt, dass er noch häufiger in Situationen kommt, wie beim Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 beim jüngsten 6:1 in Fürth, als Silva eine Flanke von Linksverteidiger Angelino lehrbuchmäßig per Kopf verwandelte. Diese Szene erinnerte an das gewinnbringende Zusammenwirken von Silva mit Filip Kostic in Frankfurt, wo der serbische Flügelflitzer ihm etliche seiner Tore per Flanke auflegte. "Filip war ein spezieller Spieler, ich hatte eine großartige Zeit mit ihm", resümierte die Leipziger Nummer 33.

Silvas Lob für Tedesco: "Alles hat sich zum Besseren gewendet"

Aber auch in Leipzig sind für Silva die Zeiten zuletzt deutlich rosiger geworden. Den seiner Meinung nach entscheidenden Anteil daran hat der Trainerwechsel von Jesse Marsch zu Domenico Tedesco gebracht. "Als der Trainer gekommen ist, hat sich alles zum Besseren gewendet", sagte Silva mit Blick auf Tedesco. Dem RB-Rekordtransfer, der kein Sprinter, aber mit der Gabe gesegnet ist, sich im richtigen Moment vom Gegenspieler zu lösen, kommt es entgegen, dass die Sachsen unter Tedesco deutlich mehr Ballbesitz haben. "Durch die Art und Weise, wie wir jetzt spielen, richten wir den Fokus mehr darauf, in die Zonen zu kommen, in denen ich meine Stärken habe", sagte Silva.

Seine Stärken soll am Sonntag auch Eintracht Frankfurt zu spüren bekommen. Geschenke im Rennen um die Europacup-Ränge - mit einem Sieg in Leipzig könnte Frankfurt (37 Punkte) bis auf vier Zähler an RB (44) heranrücken - wird es für den Ex-Klub nicht geben. "Wenn wir um den gleichen Tabellenplatz kämpfen, will ich natürlich, dass Leipzig Champions League spielt", sagte Silva.

Silvas Teamkollegen Dani Olmo (nach Erkältung) und Kevin Kampl (nach Ohrenproblemen) konnten am Mittwoch wieder mit der Mannschaft trainieren. Lukas Klostermann (muskuläre Probleme) arbeitete dagegen individuell.