Silberberger: "Ich bin nicht so der sentimentale Typ"

Nach seinem 378. (Pflicht-)Spiel als Trainer der WSG Tirol wird Thomas Silberberger am Samstag in Wolfsberg Abschied nehmen von dem Verein, dem er elf Jahre lang verbunden war. Mit dem kicker blickte er zurück auf Spieler, Gegner und Bilanzen.

Herr Silberberger, haben Sie ein wenig Bammel, dass Ihnen am Samstag bei Ihrem letzten Spiel als Trainer der WSG Tirol nach elf Jahren Ihre Emotionen einen Streich spielen?

Überhaupt nicht, ich bin ganz entspannt, freue mich auf das Spiel und auch darauf, dass es dann vorbei ist. Ich bin nicht so der sentimentale Typ, der da in die Knie geht. Aber vor ein paar Tagen habe ich mein Büro ausgeräumt und in die dicken Ordner mit den Spielberichten reingeblättert, da kommen schon sehr viel Erinnerungen hoch.

Ihr Zuhause ist nicht vollgepflastert damit?

Ich halte die Meistermedaille der 2. Liga und den Pokal für den Trainer des Jahres in Ehren, aber alles andere, was sich so ansammelt, Trikots, Mannschaftsfotos, kommt alles in den Keller, ist also nicht präsent.

Sehen Sie es auch so entspannt, dass es in der Tabelle wieder nach unten gegangen ist, seit der Klassenerhalt feststeht?

Das stört mich schon, weil es völlig unnötig ist. Schade, dass wir nicht die Leistungen gebracht haben, die notwendig waren, um die Saison so zu beenden, wie es unserem Leistungsniveau entspricht. Es wäre traumhaft, wenn ich mich mit einem Sieg verabschieden könnte. An mir wird's nicht liegen, sondern an den Protagonisten auf dem Platz. Wenn das Spiel losgeht, ist der Trainer meist Passagier.

Sie sind ja sehr statistikaffin, darf ich Ihnen ein paar Zahlen zu Ihren bisher 377 Spielen als WSG-Trainer vorsetzen - wissen Sie etwa, gegen welchen Klub sie am häufigsten angetreten sind?

Puh, das wird wahrscheinlich einer sein, gegen den wir auch in der 2. Liga gespielt haben. Blau-Weiß Linz vielleicht?

Hartberg und der LASK, je 20 Mal.

Ja, die hatten wir beide noch in der 2. Liga. Hartberg war immer ein unangenehmer Gegner für uns. Ich glaube, in der 2. Liga haben wir alle vier Spiele verloren. Das Highlight war aber ein 5:1-Sieg, der mit unser höchster Sieg in der Bundesliga war. Gegen den LASK haben wir auch schöne Siege gefeiert, einmal 4:0, einmal 4:1. Das 4:2 im Jahr 2021 war vielleicht noch hochwertiger, weil wir damit in die Meistergruppe eingezogen sind.

Damals war Dominik Thalhammer LASK-Trainer, gegen den Sie in fünf Spielen nie verloren haben. Die meisten Niederlagen (13) haben Sie gegen Christian Ilzer kassiert. Gibt es Trainer, gegen die Sie lieber angetreten sind als gegen andere?

Nein, das hab' ich nie im Kopf gehabt. Der Chris und ich sind uns einmal ordentlich in die Haare geraten, aber wir haben uns ausgesprochen und seither haben wir ein sehr gutes Verhältnis. Aber ich weiß natürlich, dass Sturm die einzige Mannschaft ist, gegen die wir in der Bundesliga nie gewonnen haben. Einmal waren wir knapp dran, aber da hat unser Ex-Spieler Kelvin Yeboah in der 94. Minuten noch den Ausgleich geschossen. Sonst waren die Grazer fast immer eine Klasse besser als wir.

Danke für die Überleitung zu Yeboah. War er der Spieler, der der WSG das meiste Geld eingebracht hat?

Vorher kommt noch Nik Prelec mit dem Transfer nach Cagliari. Dann erst kommt Yeboah, danach Leon Klaassen.

Bei uns mussten die Spieler teilweise noch etwas mitbringen (lacht). Nein, ernsthaft, wir hatten nie Kohle, um Ablösesummen zu bezahlen. Thomas Silberberger über die Transferpolitik der WSG Tirol

Von den 109 Verpflichtungen, die die WSG in Ihrer Ära gemacht hat, hat kaum einer Ablöse gekostet. War Buksa mit einer Leihsumme von 200.000 Euro wirklich der teuerste?

Bei uns mussten die Spieler teilweise noch etwas mitbringen (lacht). Nein, ernsthaft, wir hatten nie Kohle, um Ablösesummen zu bezahlen. Das erste Kriterium bei der Verpflichtung eines Spielers war immer, dass er ablösefrei ist. Erst dann konnten wir zu verhandeln anfangen. Ob die 200.000 für Buksa stimmen, wage ich zu bezweifeln. Wir hatten in der Vergangenheit immer tolle Deals mit den italienischen Vereinen. Am Ende haben wir alle davon profitiert, der verleihende Verein, die WSG und natürlich der Spieler.

Sie haben mit Vrioni einmal den Torschützenkönig gestellt, Frederiksen war ein anderer Top-Leihspieler von Juventus. Wer war denn der beste Spieler, den Sie hatten?

Wer der beste war, ist schwer zu sagen, der wichtigste Spieler war auf jeden Fall Benni Pranter. Wenn ich der Mastermind auf der Linie war, dann war er der Mastermind auf dem Platz. Der Benni hat uns mit seinen Toren und Assists von der Regionalliga bis in die Bundesliga geschossen!

Ihr Bundesliga-Rekordspieler liegt mit Ferdinand Oswald auf der Hand, wissen Sie auch welcher Feldspieler die meisten Bundesliga-Spiele (95) für Sie gemacht hat?

Der Naschi vielleicht?

Exakt, Johannes Naschberger! Obwohl er es nie wirklich zum Stammspieler geschafft hat.

Auf seiner Position haben wir immer phantastische Spieler wie Petsos, Celic oder jetzt Valentino Müller gehabt, da war es schwierig für ihn, dauerhaft Fuß zu fassen.

Die Bayern, so viel Selbsteinschätzung hab' ich schon, werden sich nicht bei mir melden. Thomas Silberberger über seine Zukunft

Sie werden uns nicht verraten, wohin es Sie nach der WSG verschlägt. Aber wissen Sie es schon?

Nein, ich bin, wie es so schön heißt, auf dem Markt. Und die Bayern, so viel Selbsteinschätzung hab' ich schon, werden sich nicht bei mir melden.