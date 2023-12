Silberberger: "Endlich haben wir uns belohnt“

Die WSG Tirol feierte einen verdienten Auswärtssieg gegen Blau-Weiß Linz und sammelte damit wichtige Punkte im Abstiegskampf. Außerdem stand Kapitän Valentino Müller nach langer Verletzungspause endlich wieder am Feld.

Silberberger und seine Mannschaft gehen mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause. GEPA pictures

Die WSG Tirol darf sich über einen positiven Jahresabschluss freuen. In der letzten Bundesligarunde des Jahres feierte die Mannschaft von Thomas Silberberger einen verdienten 2:1-Auswärtserfolg gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz. Dabei mussten die Tiroler sogar einen frühen Rückstand aufholen. "Wir waren mit der ersten Aktion in Rückstand. Erste Halbzeit hatten wir bis zur 30. Minute Probleme“, analysierte Silberberger die Anfangsphase.

Mit Fortdauer des Spiels kam seine Mannschaft aber immer besser in Schwung und erarbeitete sich kurz vor der Pause auch den verdienten Ausgleich. In der Halbzeit fand Silberberger offensichtlich die richtigen Worte - die Tiroler erwischten einen Blitzstart und erzielten nur drei Minuten nach Wiederanpfiff die Führung. "In der Halbzeit haben wir dann taktisch umgestellt und wurden mit der ersten Aktion dafür belohnt. Zum Schluss hin wechselten wir auf die Fünferkette und meine Mannschaft hat die langen Bälle von Blau-Weiß Linz sehr gut verteidigt. Endlich haben wir uns belohnt“, jubelte Silberberger über den 2:1-Sieg gegen Altach. Damit liegen die Wattener zwar weiterhin auf dem vorletzten Platz, konnten ihren Vorsprung auf Schlusslicht Lustenau aber auf acht Punkte ausbauen.

Comeback von Kapitän Müller

Ein weiterer Lichtblick beim Spiel der Tiroler war die späte Einwechslung von Kapitän Valentino Müller. Der 24-Jährige stand erstmals seit seiner Achillessehnenreizung im August wieder auf dem Feld. "Schlussendlich ein perfekter Tag. Es war extrem wichtig, die sehr durchwachsene Halbjahressaison positiv abzuschließen. Das gilt für die Mannschaft als auch für mich persönlich nach meiner langen Verletzungspause“, freute sich Müller über sein Comeback und die drei Punkte.

Für die Tiroler geht es jetzt in die Winterpause, ehe im Februar das wichtige Spiel gegen den Tabellenletzten Austria Lustenau wartet.