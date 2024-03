Silberberger: "Die Werte, für die der Fußball steht, gehen komplett verloren"

Mit seinem Rücktritt im Sommer überraschte WSG-Trainer Thomas Silberberger ganz Fußball-Österreich. Im kicker-Interview spricht der 50-Jährige über seinen Abschied aus Wattens, politische Bedenken, den Derby-Eklat und das schnelllebige Geschäft.

Herr Silberberger, nach elf Jahren bei der WSG Tirol ist für Sie im Sommer Schluss. Wie kam es zu dieser Entscheidung?

Das war ein langwieriger Prozess. Am Ende des Tages habe ich gespürt, dass der Verein einen neuen Impuls auf dem Trainerstuhl braucht. Das trifft auch auf mich als Person zu. Die Entscheidung ist nicht über Nacht gefallen, ich habe sie für mich bereits im vergangenen Sommer getroffen. In der Wintervorbereitung hat sich das manifestiert und dann habe ich den Zeitpunkt der Bekanntgabe so gewählt, dass sich der Verein in aller Ruhe nach einem neuen Trainer umsehen kann.

Als Mitgrund für Ihren Rücktritt führten Sie den Ligamodus an, der Sie laut eigenen Angaben "gekillt" habe. Was meinen Sie damit konkret?

Ich habe vor einem Jahr nach dem Grunddurchgang zum ersten Mal mit Rücktrittsgedanken gespielt. Damals haben wir am letzten Spieltag die Meistergruppe verpasst und waren elf Punkte vor Schlusslicht Altach. Wir haben dann nach der Halbierung in Altach gespielt und dort verloren. Somit haben wir fast über Nacht acht Punkte verloren und waren plötzlich nur mehr drei Punkte von Altach entfernt. Da habe ich mir schon gedacht, dass dieser Job nicht gerade gesundheitsfördernd ist.

Gemeinsam mit Sportchef Stefan Köck sind Sie seit vielen Jahren das Gesicht der WSG. Haben Sie die Befürchtung, dass es den Verein nach Ihrem Rücktritt zerreißen könnte?

Das glaube ich nicht. Meine Arbeit bei der WSG ist getan. Wir haben den Verein vor elf Jahren gemeinsam in der dritten Liga übernommen und sind jetzt im fünften Jahr Bundesliga. Ich will den Verein in der Bundesliga übergeben, davon bin ich auch überzeugt. Mein Nachfolger kann sich dann auf die Kernkompetenzen des Trainerjobs konzentrieren. Das war bei mir ja nicht immer der Fall, weil ich auch viele andere Themen mitbekommen habe. Der neue Trainer muss sich dann nicht mit der Platzsituation, der Infrastruktur und ähnlichen Themen beschäftigen, wie es bei mir der Fall war. Daher sehe ich eine große Chance für den Verein, eine Veränderung mit frischem Impuls herbeizuführen.

Sie haben zuletzt in den Raum gestellt, dass die WSG bei einem möglichen Abstieg aufgrund der suboptimalen Voraussetzungen in der 2. Liga umgehend in die Regionalliga zurückkehren könnte. Könnte dieses Szenario bei Ihnen zu einem Umdenken führen? Schließlich wäre der Verein dann wieder dort, wo Sie ihn 2013 übernommen hatten.

Ich habe die Entscheidung unabhängig vom Abschneiden in dieser Saison getroffen. Aber das ist mein Lebenswerk und ich werde dieses Lebenswerk in der Bundesliga übergeben. Ein anderes Szenario will ich mir jetzt nicht ausmalen! Das könnte man dann machen, wenn es so weit sein sollte. Aber ich sage auch, dass der WSG dieses Szenario in Zukunft droht, wenn sich nicht gravierend etwas verändert.

Die Voraussetzungen für Bundesligafußball sind bei der WSG nicht die allerbesten. Es mangelt an Unterstützung der Politik, der Verein muss seine Heimspiele am Innsbrucker Tivoli austragen. Wie tragfähig ist dieses Modell in den kommenden Jahren?

Nicht die allerbesten ist gut (lacht). Wir haben die allerschlechtesten Voraussetzungen. Wir müssen es endlich schaffen, eine Heimspielatmosphäre am Tivoli zu generieren oder das Gernot-Langes-Stadion in Wattens zu adaptieren. Ansonsten ist der Verein nicht dazu in der Lage, dauerhaft in der Bundesliga zu bestehen. Der fehlende Heimvorteil wirkt sich nicht nur finanziell, sondern auch sportlich aus. Man hat ja in unseren Cupspielen in Wattens gesehen, was da los ist. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir im Gernot-Langes-Stadion mehr Zuschauer und auch fünf bis sechs Punkte mehr hätten. Dann hätten wir eigentlich nie wirkliche Existenzsorgen. Solange wir das nicht schaffen ... Wir sind in der 2. Liga seinerzeit aufgrund unserer Heimstärke Meister geworden, die ist dann mit einem Schlag abhandengekommen. Das Traurige ist, dass wir jetzt fünf Jahre am Tivoli spielen und es in diesem Zeitraum nicht geschafft haben, das Gernot-Langes-Stadion zu adaptieren. Aus vielerlei Gründen.

Aus politischer Sicht habe ich wirklich arge Bedenken, wie es mit uns in Österreich weitergeht. Thomas Silberberger

Einer davon ist, dass sich die Gemeinde querstellt.

Es ist politisch motiviert, dass man der WSG Steine in den Weg legt. Bei der Bürgermeisterwahl 2022 ist es unserem neuen Bürgermeister (Lukas Schmied, Anm.) in erster Linie darum gegangen, das Gernot-Langes-Stadion zu verhindern. Das ist ihm gelungen. Rund um das Stadion hatte er den größten Wählerzuspruch. In Wattens ist es politisch derzeit so wie fast überall: Es gibt einfach zu viele Personen, die mitreden wollen. Aus meiner Sicht gibt es zu viele Strömungen innerhalb der Politik. In der Politik geht es ja nur mehr darum, das Programm der Konkurrenz zu torpedieren, anstatt ein eigenes zu haben. Aus politischer Sicht habe ich wirklich arge Bedenken, wie es mit uns in Österreich weitergeht. Aber genug davon - ich bin politisch nicht tätig.

Die WSG Tirol lag im Grunddurchgang mit einem Zuschauerschnitt von 2.010 abgeschlagen auf dem letzten Platz. Ist das wirklich nur damit zu erklären, dass die WSG auf den Tivoli ausweichen muss?

Natürlich liegt das auch an unseren Leistungen. Wenn wir in der Meisterschaft Tuchfühlung zu den Top sechs gehabt hätten, hätten wir mit Sicherheit einen höheren Zuschauerschnitt gehabt. Allerdings halte ich es für unrealistisch, einen Schnitt jenseits der 4.000 zu haben - selbst in erfolgreichen Zeiten.

Die WSG befand sich auch schon in Gesprächen mit einem Investor. Aus dem Deal wurde letztlich nichts, da dieser das Heft des Handelns laut Ihrer Aussage in einem Interview mit 90minuten.at zu 100 Prozent in eigenen Händen halten wollte. Dennoch: Ist ein Investor für die WSG in Zukunft unumgänglich?

Das war im Jahr 2022. Wir sind finanziell gesund, müssen aber mehr finanzielle Mittel generieren, um eine schlagkräftige Mannschaft zu haben und nicht das Armenhaus der Liga zu sein. Natürlich ist ein Investor eine Möglichkeit. Eine andere wäre ein neues Stadion - so wie bei Blau-Weiß Linz. Sie hatten in der 2. Liga einen Zuschauerschnitt von 900 und liegen jetzt bei fast 5.000. Man kann also schon an einigen Rädchen drehen, aber es ist natürlich eine extrem fragile Geschichte. So einfach ist es nicht.

Welche Schritte sollte die WSG in naher Zukunft aus Ihrer Sicht tätigen?

Die sinnvollste Lösung wäre aus meiner Sicht ein neues Heimstadion in Wattens mit rund 5.000 Plätzen. Dazu braucht es ein Commitment der Tiroler Politik. Wir wollen ja das Sportland Nummer eins sein, habe ich jetzt einmal gelesen. Und natürlich braucht es auch Kontinuität im Verein. Dann kann man erfolgreich arbeiten. Auch klar ist, dass man nicht automatisch in den Top sechs landen wird, aber man könnte einmal über zwei, drei Jahre planen. Das würde uns sehr helfen. Aktuell ist es so, dass wir erst für die nächste Saison planen können, wenn wir den Klassenerhalt fixiert haben. Das ist ein Stück weit frustrierend.

Apropos frustrierend: Wie enttäuschend war es in den vergangenen Jahren für Sie, dass Ihre sehr gute Arbeit in der breiten Öffentlichkeit nicht die dementsprechende Wertschätzung nach sich zog?

Das Problem war natürlich, dass 2021 bei unserem Einzug in die Meistergruppe aufgrund der Corona-Pandemie keine Zuschauer erlaubt waren. Da hätten wir sicher nachhaltig etwas aufbauen können. Wir waren zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt erfolgreich. Man kann aber auch sagen, dass wir eventuell genau während Corona so erfolgreich waren, weil plötzlich in allen Stadien die gleiche Atmosphäre geherrscht hat. Das kann ein Grund gewesen sein, warum manche Mannschaften vielleicht nicht so gut performt haben. Grundsätzlich finde ich aber schon, dass unser Erfolg honoriert wurde.

Sie gelten als äußerst meinungsstark. Wie bewerten Sie die Szenen und Konsequenzen nach dem Wiener Derby?

Eine Entschuldigung reicht nicht. Das ist ein sehr sensibles Thema und die Spieler müssen sich endlich bewusst werden, dass sie in der Öffentlichkeit stehen - gerade in dieser sensibilisierten Zeit. Früher hat man auch Blödsinn gebaut, aber da hat es halt noch keine Handys gegeben. Daher bin ich da voll bei unserem Teamchef Ralf Rangnick. Rapid darf jetzt nicht den Fehler machen, von der Täter- in die Opferrolle klettern zu wollen. Die Betroffenen haben Scheiße gebaut und wenn sie sich dessen bewusst werden und an sich arbeiten, ist das gut. Aber klar ist auch, dass so etwas erwachsenen Menschen nicht passieren darf.

Die Strafen sind aus Ihrer Sicht also gerechtfertigt?

Definitiv. Rapid hat ein relativ scharfes Urteil bekommen und gesagt, dass so etwas nie wieder passieren darf. Gleichzeitig geht der Verein aber in Berufung. Dafür fehlt mir schon das Verständnis. Aber das ist ein Thema von Rapid, das ist nur meine eigene Meinung dazu.

Während Rapid auf dem letzten Drücker den Sprung in die Meistergruppe schaffte, musste die Wiener Austria ins untere Play-off. Fluch oder Segen, dass einer der großen Vereine in der Qualifikationsgruppe spielt?

Das gehört ja fast schon dazu. Die Austria ist jetzt zum dritten Mal dabei, auch Rapid hat es schon erwischt. Es erwischt gefühlt jedes Jahr einen Großklub, deswegen ist es fast schon normal.

In der Bundesliga sind noch neun Spieltage zu absolvieren, die WSG liegt aktuell zwei Punkte vor Schlusslicht Austria Lustenau. Wie viele Nerven kostet Sie der Abstiegskampf so kurz vor Ihrem Abschied aus Wattens noch?

Die Qualifikationsgruppe macht keinen Spaß und kostet sehr viele Nerven. Der Ansatz vieler Mannschaften ist, dass man ja nicht verlieren darf. Das macht die Spiele nicht unbedingt attraktiver. Es geht ums nackte Überleben für jeden einzelnen Verein. Wir wollen aber trotzdem Ruhe bewahren und nicht zu viel auf die anderen schauen.

Sie haben angekündigt, dass Sie mit der WSG die Klasse halten werden. Was stimmt Sie derart zuversichtlich?

Das sagt eh jeder Trainer der vier Klubs, die in den Abstiegskampf verwickelt sind. Aber mich stimmt die Entwicklung der vergangenen Wochen positiv. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir eine bessere Mannschaft haben als es der aktuelle Tabellenplatz hergibt.

Das heißt im Umkehrschluss, dass die Mannschaft bislang unter ihren Möglichkeiten geblieben ist.

Ja.

Was sind die Gründe dafür?

Wir machen immer wieder große individuelle Fehler. Wir haben es im Grunddurchgang nur ein einziges Mal geschafft, zu Null zu spielen. Die Gegentore waren viel zu billig, wir haben uns teilweise richtig blöd angestellt. Vorne haben wir die Durchschlagskraft vermissen lassen. Ich bin dennoch der Meinung, dass wir sehr gute Stürmer haben. Im Moment ist das eine fragile Geschichte bei uns. Leider zieht sich das schon über mehrere Monate, aber wir arbeiten daran.

Ich bin der Meinung, dass viele Spieler extrem überbezahlt sind. Thomas Silberberger

Ein ähnliches Szenario wie bei der WSG wird es auch in Freiburg geben. Christian Streich, so etwas wie Ihr Pendant in Deutschland, hört ebenfalls im Sommer auf. Wie haben Sie diese Nachricht aufgenommen?

Ich habe relativ viele WhatsApp-Nachrichten bekommen (lacht). Es war für mich überraschend. Spannend war aus meiner Sicht, was er im Interview gesagt hat. Er hat die komplett gleichen Worte gewählt wie ich. Er hat auch das Gefühl für den Verein, dass dieser jetzt einen neuen Impuls braucht. Daher taugt es mir irgendwo, dass es ihm gleich geht wie mir.

Sie beide sind Beispiele dafür, dass Kontinuität auf der Trainerposition belohnt werden kann. Ist das Fußballgeschäft aus Ihrer Sicht zu schnelllebig geworden?

Ja. Das geht natürlich damit einher, dass immer mehr Kohle in den Sport gepumpt wird. Die Investoren sind ungeduldig und wollen schnellstmöglich Ergebnisse. Ich bin auch der Meinung, dass viele Spieler extrem überbezahlt sind. Es spielt eigentlich keine Rolle, ob ich einen Trainer nach sieben Monaten entlasse oder nicht, weil in den großen Ligen sowieso genug Geld da ist. Ich glaube generell, dass zu viel Geld im Sport drin ist und zu viel Geld aus dem Fenster geschmissen wird. Aber das ist halt der Wandel der Zeit.

Das klingt nachdenklich. Sollte der Fußball aus Ihrer Sicht eine Korrektur vornehmen?

Das wäre schön, aber die gibt es mit Sicherheit nicht. Wenn ich daran denke, dass Vereine über eine Super League nachdenken ... Da wird ja noch mehr Geld hineingepumpt. Die Werte, für die der Fußball steht, gehen komplett verloren. In Saudi-Arabien werden die Spieler mit Millionen zugeschüttet. Welche Topstars hätten vor fünf Jahren gesagt, dass sie dort arbeiten wollen? Jetzt gehen sie in eine sportlich völlig wertlose Liga und verdienen sich dumm und deppert. Das Geld hat halt kein Mascherl.

Sie persönlich haben immer von einem Abenteuer in den USA geträumt. Werden Sie sich diesen Traum im Sommer erfüllen?

Das weiß ich noch nicht. Ich denke darüber nach. Es kann sein, dass ich für einige Zeit abhaue, aber es kann auch sein, dass ich im Sommer wieder an der Seitenlinie stehen werde. Ich lasse das in den nächsten Wochen auf mich zukommen. Wenn ich nichts habe, ist es definitiv möglich, dass ich mir eine Auszeit in einem anderen Land gönne. Und dann sind auch die USA ein Thema.