Silber statt Gold: Weitspringer Schäfer um fünf Zentimeter geschlagen

Weitsprung-Weltrekordler Leon Schäfer hat die erste Goldmedaille für Deutschland am vierten Wettkampftag der Paralympics in Tokio verpasst. Der 24-Jährige wurde am Samstag nach einem extrem spannenden Wettkampf mit 7,12 Metern Zweiter. Schäfers Weltrekord liegt bei 7,24 Metern.

Gold knapp verpasst: Leon Schäfer. imago images/Beautiful Sports