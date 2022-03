Silber-Medaille Nummer zwei für Maier

Marco Maier hat bei den Paralympics in Peking seine zweite Silbermedaille gewonnen, die erst 15-jährige Linn Kazmaier legte mit ihrer bereits dritten Medaille nach.

Im Langlauf-Sprint wurde der 22-Jährige Maier am Mittwoch auf der Strecke von Zhangjiakou mit 1,3 Sekunden Rückstand auf den Paralympicssieger Benjamin Daviet aus Frankreich Zweiter. Maier holte bei seiner Paralympics-Premiere in China bereits Silber im Biathlon.



"Ich bin sehr zufrieden. Es ist ein unglaubliches Gefühl", sagte Maier nach seinem zweiten Coup. Im Rennen war für den Athleten aus Kirchzarten, dem an der linken Hand drei vordere Fingerglieder fehlen, alles möglich. Am Ende wurde es wieder Rang zwei. "Die Zielgerade hat kein Ende gefunden", sagte Maier. "Am Ende war die Erleichterung riesig, als ich Ziellinie überqueren konnte. Dass es noch für Silber gereicht hat, umso schöner."

Die 15 Jahre alte Linn Kazmaier hat bereits ihre dritte Medaille gewonnen. Im Langlauf-Sprint der Sehbehinderten sicherte sich die jüngste deutsche Teilnehmerin mit Guide Florian Baumann den dritten Platz. Kazmaier holte zuvor im Biathlon und über 10 Kilometer im Langlauf jeweils die Silbermedaille. Paralympicssiegerin wurde die Österreicherin Carina Edlinger vor Oksana Schischkowa aus der Ukraine. Leonie Walter kam einen Tag nach ihrem überraschenden Erfolg im Biathlon mit Guide Pirmin Strecker als Vierte ins Ziel.