Silber in Innsbruck: Meul fehlt wieder nur ein Wimpernschlag gegen Grossman

Der Himmel über Innsbruck weinte aus vollsten Kübeln, doch Hannah Meul stellte ihr strahlendstes Lächeln zur Schau. Beim Boulder-Weltcup holte sie Silber - wieder war nur Natalia Grossman einen Tick stärker.

Aus Innsbruck berichtet Bernd Staib

Wie schon beim Weltcup vor zwei Wochen in Brixen war es wieder eine Millimeter-Entscheidung zwischen der DAV-Athletin aus Frechen und der US-Lady aus Boulder/Colorado. Wie in Südtirol entschied im heftigen Regen von Innsbruck die Anzahl der Versuche über Gold oder Silber. Bei Meuls erster Boulder-Medaille war sie einen Zonen-Versuch schlechter als Grossman, in Innsbruck waren es zwei Versuche zum Top-Griff, die sie hinten dran war.

Dass diese Art der Entscheidungsfindung notwendig war, zeigt aber auch, auf welch überragenden Niveau Meul bei den zurückliegenden Weltcups performte. Immerhin war sie abermals die einzige Finalistin, die wie Grossman alle vier Boulderprobleme löste. Die Tatsache, dass die drittplatzierte Miho Nonaka - immerhin Olympia-Zweite in Tokio - nur auf zwei Tops kam, zeigt, in welcher eigenen Liga Meul und Grossman zuletzt kletterten.

Grossman holte sich mit dem Sieg in Innsbruck den fünften Triumph beim sechsten Boulder-Weltcup, nur in Meiringen (Schweiz) zum Auftakt musste sie sich hinter Janja Garnbret einreihen, die sich danach in eine Wettkampfpause verabschiedete und am morgigen Samstag beim Lead-Weltcup zurückkehren wird.

Bitte lächeln: Natalia Grossman. Photo: Jan Virt / IFSC

Grossmans brutale Medaillen-Ausbeute

Klar, dass sich Grossman mit dieser Medaillen-Ausbeute den Gesamt-Weltcup im Bouldern sicherte - bisher gab es in der Weltcup-Historie nur eine Saison, in der eine Athletin noch deutlicher dominierte als die 21-Jährige. 2019 war das, als Garnbret alle sechs Boulder-Weltcups mit der Goldmedaille abschloss.

Meul schürt Erwartungen für die EM in München

Der Boulder-Wettkampf in Innsbruck war der letzte in dieser Saison, ehe es Mitte August bei den Europameisterschaften abermals um Medaillen in dieser Disziplin geht. Hannah Meul hat mit ihren jüngsten beiden Auftritten definitiv Erwartungen geschürt, dass sie auch bei der EM am Münchner Königsplatz mit einem strahlenden Lächeln krönt. Bei sich, aber auch bei den in Innsbruck zahlreich vorhandenen deutschen Fans.