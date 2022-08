Silber für Reinhardt im Ausscheidungsfahren

Theo Reinhardt hat bei der Bahnrad-EM in München für eine weitere deutsche Medaille gesorgt.

Im Ausscheidungsfahren sicherte sich der Berliner am Sonntagabend die Silbermedaille. Reinhardt, der das Rennen lange anführte, musste sich nur Weltmeister Elia Viviani geschlagen geben.

Der Italiener belohnte sich für eine Mammutprogramm: Viviani hatte am Nachmittag bereits das über 200 Kilometer lange Straßenrennen bestritten und war dabei starker Siebter geworden.

Bronze auf der Bahn ging an den Belgier Jules Hesters.

"Ich versuche zu lächeln": Paternoster meldet sich zu Wort

Während das BDR-Team überhaupt bei den European Championships in München glanzvolle Erfolge bejubelte, wurde das Ausscheidungsrennen der Frauen von einem dramatisch aussehenden Massensturz überschattet. Dabei erlitt die Italienerin Letizia Paternoster ein Schädel-Hirn-Trauma, einen dreifachen Bruch des rechten Schlüsselbeins und Abschürfungen im Gesicht.

Nach Angaben des italienischen Verbandes soll die 23 Jahre alte Weltmeisterin im Ausscheidungsfahren auch in Absprache mit ihrer Familie und ihrem Team Trek Segafredo in die Heimat zurückgebracht und dort am Schlüsselbein operiert werden.

"Ich versuche zu lächeln und an die großen Ziele zu denken, die ich noch vor mir habe", schrieb Paternoster am Sonntag bei Instagram neben einem Selfie vom Krankenbett. "Ich komme bald zurück." Die anderen vier an der Kollision in einer steilen Kurve beteiligten Fahrerinnen kamen ebenso ohne größere Blessuren davon wie die bei einem vorangegangenen Unfall gestürzten Sportlerinnen.

