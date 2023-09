Silas und Zagadou beim VfB auf der Kippe

"Never change a winning team", lautet eine alte Fußballweisheit. Womöglich aber muss Sebastian Hoeneß die Startelf des VfB Stuttgart vor der Partie beim 1. FC Köln trotz der jüngsten Siege gegen Darmstadt und in Mainz umbauen.

Denn, so ließ der Trainer der Schwaben auf der turnusmäßigen Pressekonferenz am Donnerstag vor der Aufgabe im Rheinland (Sa., 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) verlauten: Sowohl Silas als auch Dan-Axel Zagadou stehen auf der Kippe. Silas plagen leichte Sprunggelenkprobleme. "Wir müssen abwarten, ob das reicht", sagt Hoeneß über den Flügelstürmer. Bei Zagadou handelt es sich um muskuläre Probleme. "In beiden Fällen ist alles möglich: Startelf, Kader oder gar nicht dabei", führte der Coach aus. Das (nicht-öffentliche) Abschlusstraining am Freitag dürfte Aufschluss bringen.

Dass der FC einen klassischen Fehlstart hingelegt hat, kann Hoeneß nicht so recht nachvollziehen, das Dasein des Gegners im Keller scheint er eher als Momentaufnahme zu betrachten: "Ich meine, nur ein Spiel gesehen zu haben, in dem sie wirklich schlechter waren. Sie sollten viel besser dastehen." Speziell Zagadous Fehlen würde sich in Köln bemerkbar machen. Denn gerade vor Angreifer Davie Selke warnt Hoeneß: "Er ist ein ganz zentraler Faktor mit seiner Kopfballstärke, er ist ein richtiger Mittelstürmer, der dahingeht, wo es weh tut." In diesen Zonen zeigte sich Zagadou zuletzt aufmerksam, stabil und zweikampfstark. Daran ändere das Eigentor zum 0:1 beim 3:1-Sieg gegen Darmstadt am vergangenen Freitag nichts, so Hoeneß: "Hoffen wir mal, dass er durchziehen kann."

Für Vagnoman ist es noch zu früh

Falls nicht, könnte der 41-Jährige Hiroki Ito von der Position des Linksverteidiger in die halblinke Rolle Zagadous schieben und Maximilian Mittelstädt anstelle des Japaners beginnen lassen. Für Josha Vagnoman, der diese Woche wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt ist und auch schon seitenverkehrt links agiert hat, "kommt das Spiel noch zu früh. Wolfsburg wäre wunderbar, nach der Länderspielpause wäre der normalere Verlauf" für die Rückkehr des Ex-Hamburgers nach seinem Ermüdungsbruch, schildert Hoeneß.

Sollte in der Offensive Silas passen müssen, wäre die logische Lösung Jamie Leweling, da dieser die Rolle des Flügelstürmers eher gewohnt ist als beispielsweise Deniz Undav und zudem eine höhere Endgeschwindigkeit mitbrächte als die Leihgabe von Brighton & Hove Albion. Andererseits zeigte sich Undav bei seinen bisherigen beiden Kurzeinsätzen für den VfB extrem griffig und steuerte beim 3:1 in Mainz direkt eine Vorlage bei.