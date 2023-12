Silas Overby verlässt Füchse Berlin

Der 18-jährige Silas Overby wechselt zum dänischen Handball-Erstligisten Mors-Thy Håndbold: Der Rückraumspieler der Füchse Berlin kehrt damit zu seinem Ex-Verein zurück.

Silas Overby hat die Füchse Berlin in Richtung Dänemark verlassen. Foto Lächler

Bei Mors-Thy soll Silas Overby in U19-Mannschaft und der Reserve zum Einsatz kommen - und sich im Training bei den Profis für das Erstliga-Team anbieten. Das dänische Talent hat Vereinsangaben zu Folge einen bis zum Sommer 2025 gültigen Vertrag unterschrieben.

"Mors-Thy Håndbold passt perfekt zu mir. Sowohl bei Mors-Thy Håndbold als auch in der Akademie gibt es ein sehr gutes Entwicklungsumfeld, und der Verein zeigt seit vielen Spielzeiten, dass er sich traut und junge Spieler einsetzen will", wird Silas Overby in einer Pressemitteilung der Dänen zitiert.

"Ich bin bereits in die Akademie eingezogen und freue mich darauf, viele meiner alten Kumpels wiederzusehen und mit dem Handball anzufangen. Ich hoffe, dass ich mich weiterentwickeln kann und mir irgendwann einen Stammplatz in der Erstliga-Mannschaft erspielen kann", berichtet Silas Overby weiter.

Mors-Thy Håndbolds Cheftrainer Niels Agesen meint: "Er ist zielstrebig, er weiß, worauf es ankommt, und er ist ein spannender Spieler, den man zu Mors-Thy Håndbold holen kann. Er hat Erfahrungen auf höchstem Niveau gesammelt. (...) Er ist ein körperlich starker Spieler mit guten Defensivfähigkeiten und generell einem großen Entwicklungspotenzial, das wir gerne sehen und verfolgen möchten."

Silas Overby hat in der Jugend bei Thisted IK, HF Mors und Ikast Håndbold gespielt, bevor er von den Füchsen Berlin entdeckt wurde. Beim Hauptstadt-Klub hat der linke Rückraumspieler sowohl in der Bundesliga als auch in der European League erste Erfahrungen gesammelt.