Silas-Berater attackiert Labbadia

Als ob die Unruhe beim VfB Stuttgart und der Druck auf die handelnden Personen nicht so schon groß genug ist, mischt sich jetzt auch noch der Berater von Silas ein und attackiert öffentlich Trainer Bruno Labbadia.

Ob Silas am Samstag in Berlin gegen Union antreten kann, ist von den Schwaben noch nicht kommuniziert worden. Wenn der Angreifer seine muskulären Probleme in den Griff bekommt, dürfte Labbadia jedoch kaum auf ihn verzichten - verzichten können. Mangels Alternativen sieht der 57-Jährige den Neu-Nationalspieler aus der DR Kongo allerdings im Sturmzentrum für den weiterhin nicht komplett gesundeten Serhou Guirassy. Nicht gerade die Lieblingsposition des Flügelmanns, der dies seit Wochen mit sehr wechselhaften, meist sogar schlechten Leistungen dokumentiert - und jetzt Rückendeckung von seinem Berater erhält.

Silas-Berater: "Du kannst aus einem Bäcker keinen Metzger machen"

Bis auf das 1:1 in Frankfurt, wo er nach seiner Einwechslung (63. Minute) den Ausgleich erzielte, lässt es der 24-Jährige, und nicht nur er, immer wieder am nötigen Engagement mangeln. Gerade im Zentrum wirkt Silas häufig lustlos, zeigt oft nur ein halbherziges Anlaufen, eine zögerliche Zweikampfführung, unkonzentriertes Passspiel und wirkungslose Abschlüsse. Beim 0:1 gegen Wolfsburg trug der 24-Jährige die Ablehnung für die ihm auferlegte Aufgabe regelrecht zur Schau. Mehmet Eser will davon nichts wissen und verhilft seinem Spieler zu einem Alibi. "Du kannst Silas nicht als Neuner aufstellen. Du kannst aus einem Bäcker keinen Metzger machen. Der Junge braucht Antritt", lässt der Berater bei "Sky" verlauten. Er sieht die Positionsauswahl des Trainers für die schlechten Auftritte seines Schützlings verantwortlich. "Jeder weiß, dass Silas ein Rechtsaußen ist."

Esers Tiefschlag gegen Labbadia

Was nicht erklärt, wer es verbietet, auf einer anderen Position Basis-Leistungen wie Lauf-, Zweikampf- und Einsatzwillen abzurufen. Ungeachtet dessen holt Eser zum Abschluss noch zum Tiefschlag gegen den Trainer aus. "Bruno Labbadia hat den Ruf, Mannschaften zu retten. Er ist ein Feuerwehrmann und hat das bei seinen bisherigen Stationen auch sehr, sehr gut gemacht. Aber beim VfB hat er anscheinend sein Feuerwehrauto zu Hause vergessen." Und selbst dann würde gelten: So viele Löschteams kann sich der VfB gar nicht leisten, wenn jetzt auch noch Berater zündeln.

Zu vergessen scheinen Eser und Silas, der seit seinem Kreuzbandriss und der kurz darauf erlittenen Schulterverletzung im Jahr 2021 nur noch selten, egal auf welcher Position, zu alter Form gefunden hat, dass der Kongolese im Dezember vorzeitig bis Ende Juni 2026 verlängert hat. Zu Konditionen, die ihn zu einem Spitzenverdiener im Team gemacht haben. Die ihn auf Instagram zu Lobeshymnen ausholen ließen.

"Ich freue mich sehr, das Abenteuer in diesem außergewöhnlichen Verein fortzusetzen, und bin stolz darauf, weiterhin die Farben des VfB verteidigen zu dürfen. Danke an den Verein, dass er mir seit meiner Ankunft immer vertraut hat." Mit Blick auf seine Verletzungen und den begangenen Identitätsschwindel. Vorbei und vergessen. Es würde nicht verwundern, wenn demnächst erste Meldungen auftauchen, wonach Silas den Verein verlassen möchte. Trotz einer, wie es hieß, fehlenden Ausstiegsklausel. Was zumindest den VfB freuen dürfte.