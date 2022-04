Sikan fehlt Rostock drei Spiele

Hansa Rostock muss im Saisonendspurt auf Danylo Sikan verzichten - der 21-Jährige wurde nach seiner Tätlichkeit für drei Partien gesperrt.

Beim 1:1 zwischen Hans Rostock und Jahn Regensburg lagen in der Schlussphase die Nerven blank. Nach einer Rudelbildung im Anschluss eines Fouls von Andreas Albers an Nik Omladic zeigte Schiedsrichter Robin Braun drei Gelbe Karten und eine Rote: Rostocks Danylo Sikan, der erst eine Viertelstunde vor dem Ende eingewechselt worden war, ließ sich zu einem Unterarm-Schlag gegen Erik Wekesser hinreißen und wurde dafür des Feldes verwiesen. Das Sportgericht teilte am Donnerstag mit, dass der 21-Jährige "wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung mit einer Sperre von drei Meisterschaftsspielen" belegt wurde.

Lediglich das HSV-Spiel bleibt Sikan noch

Sikan, der bis zum Saisonende von Schachtar Donezk ausgeliehen ist, steht dem Zweitliga-Aufsteiger somit nur noch am letzten Spieltag im Aufeinandertreffen mit dem HSV zur Verfügung. Der Ukrainer stand für Hansa bisher in zehn Spielen auf dem Platz (kicker-Notenschnitt 3,50): Insgesamt neunmal kam der Angreifer von der Bank, beim Gastspiel in Darmstadt (1:1) gelang ihm sein bisher einziger Treffer.