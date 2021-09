Sijaric fehlt Aue in Regensburg - Riese und Ballas unterziehen sich MRT

Das 1:4 gegen den SC Paderborn brachte für den FC Erzgebirge Aue nicht nur die Trainerentlassung Shpilevskis mit sich, sondern auch einige Verletzungen.

Gegen Paderborn am Sonntag kassierte Erzgebirge Aue eine bittere 1:4-Pleite und blieb auf dem letzten Tabellenplatz - im Anschluss an die Partie folgte die Entlassung von Trainer Aleksey Shpilevski.

Auch einige Verletzte hatte Aue zu verzeichnen. Zuerst stieß Omar Sijaric mit Paderborns Defensivmann Jasper van der Werff zusammen, woraufhin beide behandelt wurden. Der 19-jährige Angreifer spielte die Partie zwar zu Ende, vermutlich auch weil das Wechselkontingent bereits ausgeschöpft war. Am Montag gab der Verein allerdings per Twitter bekannt, dass sich Sijaric eine Nasenfraktur zuzog. Damit wird er dem FC beim Spiel in Regensburg am Freitag fehlen (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Außerdem verletzte sich Philipp Riese am Knie und verließ den Platz. Der Mittelfeldspieler wird sich Montag einer MRT-Untersuchung unterziehen, ebenso wie Florian Ballas. Über eine mögliche Ausfallzeit der beiden Spieler gibt es noch keine Informationen.