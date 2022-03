Sigurdsson-Nachfolge geklärt: Pipinsrieds Andreas Pummer übernimmt in Deisenhofen

Der FC Deisenhofen hat für die Saison 2022/23 einen neuen Trainer gefunden. Vom FC Pipinsried kommt Andreas Pummer nach Oberhaching, wo er die Nachfolge von Hannes Sigurdsson übernimmt.

Für viele Beobachter kam die Ankündigung von Hannes Sigurdsson im Dezember, den FC Deisenhofen im Sommer nach vier Jahren zu verlassen, überraschend. "Der Verein und die Spieler sind mir sehr an Herz gewachsen, daher freue ich mich nun darauf, die dritte Saison erfolgreich und gemeinsam zu Ende zu bringen", sagte der 38-jährige Isländer damals zu seinem Abschied. Sigurdsson führte die Oberhachinger in seinem ersten Jahr 2019 in die Bayernliga, und auch in dieser Spielzeit spielt Deisenhofen eine gute Rolle - Rang sechs. Die Verantwortlichen des FCD waren freilich seit Sigurdssons Bekanntgabe nicht untätig und haben die Zeit genutzt, um einen Nachfolger für den Ex-Profi zu finden.

Mit Andreas Pummer konnte dieser nun präsentiert werden. Der 39-Jährige hat seit November das Sagen bei Regionalligist FC Pipinsried, wird diesen - wie jüngst verkündet - im Sommer nach kurzer Zeit aber wieder verlassen. "Mit Andi bekommen wir jemanden, der in unmittelbarer Umgebung wohnt und mit dem Rad zum Platz kommen kann. Schon heute ist er hin und wieder am Sportplatz in Deisenhofen zu sehen und kennt durch seine Stationen zuvor die Bayernliga wie kein Zweiter", wird Deisenhofens scheidender sportlicher Leiter Franz Perneker auf der vereinseigenen Facebook-Seite zitiert. Perneker ist sich sicher, "dass wir auch in Zukunft an den sportlichen Erfolg der letzten Jahre anknüpfen und bestenfalls noch einmal einen drauflegen können". Die Vorgabe für Pummer scheint klar. Auch in der Saison 2022/23 will man in Deisenhofen wieder im vorderen Drittel der Bayernliga Süd dabei sein - vielleicht sogar um den Aufstieg zur Regionalliga mitspielen.

Der neue Coach, der neben Pipinsried bereits den FC Unterföhring und auch Türkgücü München trainierte, ist voller Vorfreude. "Ich freue mich richtig auf die neue Aufgabe beim FC Deisenhofen mit dem gewachsenen Umfeld, einem starken Vereinsleben, Engagement auf jeder Ebene und dem Konzept zur Förderung der eigenen Jugend", so Pummer. "Ich gebe immer 100 Prozent", aber Leistung sei es nicht alleine, die den Unterschied mache, sondern auch Werte würden für den 39-Jährigen eine zentrale Rolle spielen. Diese gilt es ab Sommer für Trainer und Spieler umzusetzen.