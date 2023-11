Sigtryggsson schwärmt: Leipzig bindet zwei Leistungsträger

Zum Ende der Länderspielpause hat der SC DHfK Leipzig zwei Leistungsträger mittelfristig an den Verein gebunden. Nach den Unterschriften von Simon Ernst und Moritz Preuss geriet Trainer Runar Sigtryggsson regelrecht ins Schwärmen.

Die Sachsen haben also die Länderspielpause durchaus sinnvoll genutzt. Wie der SC DHfK am Mittwoch mitteilte, wurden die Verträge mit den beiden Leistungsträgern Simon Ernst und Moritz Preuss mittelfristig verlängert. Das neue Arbeitspapier von Kapitän Ernst läuft demnach bis 30. Juni 2026, das von Kreisläufer Preuss bis "mindestens" 2025.

Leipzigs Cheftrainer Runar Sigtryggsson geriet in Bezug auf das Duo regelrecht ins Schwärmen: "Es freut mich sehr, dass die beiden Jungs bei uns bleiben. Moritz ist jetzt in dieser Saison so richtig angekommen in Leipzig und hat mit seinen guten Leistungen genau das abgeliefert, was wir uns von seiner Verpflichtung erhofft haben. Und Simon ist ein echter No-Bullshit-Typ, der sich als Kapitän immer in den Dienst der Mannschaft stellt. Es tut einfach gut, solche Spieler wie Moritz und Simon im Team zu haben."

Abwehrspezialist Ernst war im Sommer 2021 von den Füchsen Berlin nach Leipzig gewechselt und entwickelte sich schnell zu einer wichtigen Persönlichkeit innerhalb der Mannschaft. Seit der Saison 2022/23 teilt er sich mit Lukas Binder das Kapitänsamt.

"Ich freue mich, meinen Vertrag um zwei weitere Jahre zu verlängern", erklärte Ernst: "Ich fühle mich im Team, im Verein und in der Stadt extrem wohl und sehe deshalb überhaupt keinen Grund, irgendetwas an dieser Situation zu ändern." Preuss hat noch nicht derartige Spuren in Sachsen hinterlassen. Der 28-jährige Kreisläufer, der in der Winterpause 2023 vom SC Magdeburg nach Leipzig kam, hat sich inzwischen als Stammspieler etabliert und bereits 31 Saisontore erzielt.

Preuss lobt das "Potenzial" beim SC DHfK

"Ich sehe, welches Potenzial in unserer Mannschaft steckt und möchte täglich daran arbeiten, um mit den Jungs in den nächsten Jahren eine erfolgreiche Zeit zu prägen", so Preuss: "Nach und nach komme ich immer besser in Form und möchte das Vertrauen, welches der Verein mir schenkt, jede Woche auf dem Spielfeld zurückzahlen. Ich freu mich sehr auf die nächste Zeit in Leipzig."

Schon am Donnerstag (19 Uhr) steht dem SC DHfK, aktuell Tabellenneunter mit 10:12 Punkten, die nächste schwere Aufgabe ins Haus - das Gastspiel bei den Rhein-Neckar Löwen wartet.