Signal im Abstiegskampf: Bochum verlängert langfristig mit Coach Letsch

Der VfL Bochum hat im Kampf gegen den Abstieg ein Signal gesetzt und Cheftrainer Thomas Letsch mit einem langfristigen Arbeitspapier bis 30. Juni 2026 ausgestattet.

Vor dem wichtigen Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den VfL Wolfsburg machten die Bochumer Nägel mit Köpfen. Thomas Letsch setzte seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag mit Laufzeit bis zum 30. Juni 2026. "Wir freuen uns sehr über die Vertragsverlängerung von Thomas Letsch", wird Patrick Fabian, Geschäftsführer Sport beim VfL, zitiert: "Kontinuität in der Entwicklung wird durch Kontinuität auf den entscheidenden Positionen begünstigt."

Letsch hatte den Revierklub im September 2022 auf Rang 18 übernommen und auf Platz 14 zum Saisonende geführt. Auf diesem steht der VfL auch aktuell. "Thomas hat die Bochumer Gemeinschaft kennen und schätzen gelernt und sich durch erfolgreiche Arbeit ihren Respekt erworben", fügt Fabian an.

"Hier ist genau der richtige Platz für mich"

Sportdirektor Marc Lettau teilte seine Überzeugung, "mit Thomas Letsch als Cheftrainer auch in dieser Saison den Klassenerhalt in der Bundesliga zu erreichen". Neben der tabellarischen Zielsetzung stehe die "sportliche Weiterentwicklung unserer Mannschaft" im Vordergrund. Das trauen sie Letsch und seinem Trainerteam in Bochum absolut zu.

"Für mich ist und bleibt es ein Privileg, den VfL Bochum auch in Zukunft trainieren zu dürfen", sagt Letsch: "Hier ist genau der richtige Platz für mich - in der Stadt Bochum, beim VfL und seinen wunderbaren Menschen. Dafür bin ich sehr dankbar."

Einen besonderen Dank schickte der 55-Jährige in Richtung des Präsidiums um Fabian, Lettau und Ilja Kaenzig. Auch den Fans sprach Letsch ein Lob "für den täglichen, großartigen Einsatz" aus. "Zusammenhalt und ehrliche, harte Arbeit: Das zeichnet den VfL aus und wird auch in Zukunft die Grundlage für unser großes Ziel Klassenerhalt sein", stellt Letsch klar.